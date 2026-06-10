12 morts dans une fusillade en Afrique du Sud

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12 morts dans une fusillade en Afrique du Sud

Une fusillade a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon l'agence Ensa, l'incident s'est produit le 9 juin dans le quartier de Cleveland.

La fusillade a fait 12 morts et 9 blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital, et aucune information détaillée sur leur état n'a été communiquée pour le moment.

Selon les premières informations, plus de 10 individus armés arrivés dans un véhicule Toyota Quantum blanc ont ouvert le feu sur la foule avant de prendre la fuite.

Les motifs de l'attaque restent inconnus. Aucune information n'a été donnée concernant l'arrestation des tireurs.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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