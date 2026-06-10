Téhéran avertit Washington de quitter la région

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Téhéran avertit Washington de quitter la région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé les États-Unis à retirer leurs forces militaires du Moyen-Orient. Il l'a écrit sur sa page du réseau social X.

« Si vous voulez être en sécurité, quittez notre région », a souligné Araghchi.

Selon lui, les forces armées iraniennes ne laisseront aucune attaque ou menace sans réponse. Téhéran a également déclaré qu'il n'hésiterait pas à exercer son droit à l'autodéfense.

Auparavant, les États-Unis avaient annoncé avoir frappé l'Iran à la suite d'événements près du détroit d'Ormuz, et en réponse, il a été rapporté que l'Iran avait attaqué des bases américaines dans la région.

IranAbbas AraghchiÉtats-UnisTéhéranDétroit d'Ormuz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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