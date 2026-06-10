Un scorpion géant vieux de 415 millions d'années découvert dans les îles Britanniques

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Un scorpion géant vieux de 415 millions d'années découvert dans les îles Britanniques

Une nouvelle découverte qui a fait sensation dans le monde scientifique a été réalisée dans les îles Britanniques. Des experts ont étudié les restes fossilisés d'un scorpion géant qui vivait sur Terre il y a environ 415 millions d'années.

Les scientifiques ont nommé cette créature ancienne Praearcturus gigas et soulignent qu'il pourrait s'agir du plus grand scorpion jamais identifié.

Selon les recherches, ses pinces atteignaient jusqu'à 16 centimètres et son corps mesurait environ un mètre. Les traces de cette créature géante ont été préservées dans la formation de grès de St Maughan, trouvée dans la région de Powys au Pays de Galles ainsi que dans les régions de Herefordshire et Worcestershire en Angleterre.

Le plus intéressant est que ce scorpion a vécu pendant la période du Dévonien inférieur, il y a 415 millions d'années. Bien que les fossiles aient été identifiés pour la première fois dans les années 1870, leur véritable nature est restée un mystère pendant longtemps.

Au départ, les scientifiques avaient même supposé que ces restes appartenaient à un crabe géant. Cependant, des études menées à l'aide de scanners CT modernes et de technologies de modélisation 3D ont confirmé que cette créature était en réalité un scorpion.

Les chercheurs pensent que sa taille pourrait être liée au fait que les conditions environnementales et la concurrence sur Terre à cette époque n'étaient pas encore pleinement établies.

Cette découverte revêt une importance majeure non seulement pour la paléontologie, mais aussi pour la compréhension de l'évolution de la vie sur Terre.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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