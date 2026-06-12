Erdogan a conseillé à une jeune journaliste de ne pas retarder son mariage

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Erdogan a conseillé à une jeune journaliste de ne pas retarder son mariage

Une remarque faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une rencontre avec des journalistes a suscité de larges discussions sur les réseaux sociaux.

Il est rapporté qu'au cours de la rencontre, une jeune journaliste a sincèrement félicité le chef de l'État pour la naissance de son petit-enfant. La conversation était chaleureuse et ouverte, et Erdogan, à son tour, a manifesté de l'intérêt pour la vie privée de la journaliste.

Il a demandé à la journaliste si elle était mariée. Lorsqu'elle a répondu qu'elle n'avait pas encore fondé de famille, le président a également précisé son âge. Erdogan lui a ensuite conseillé, sur un ton humoristique mais sérieux, de ne pas remettre à plus tard la question du mariage.

Cet incident s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, provoquant divers avis et débats. Certains utilisateurs ont interprété les propos du président comme une attention portée aux valeurs nationales et à l'institution familiale, tandis que d'autres se sont interrogés sur la pertinence de discuter de questions aussi personnelles en public.

Ainsi, un conseil donné lors d'une simple conversation est devenu un sujet de discussion publique, incitant à un nouvel échange sur l'âge du mariage et les choix personnels au sein de la société.

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Charos
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