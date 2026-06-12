Un avion avec 267 passagers percute un mât à Antalya

·27·Monde
Un avion avec 267 passagers percute un mât à Antalya

Le 11 juin, un avion de ligne en provenance d'Istanbul a percuté un mât radar sur le tarmac de l'aéroport d'Antalya. L'information a été rapportée par le média « Akdeniz Manset ».

Selon les informations, l'appareil a heurté un mât dans la zone de stationnement pour des raisons inconnues lors de l'atterrissage. La collision a provoqué de brèves perturbations des opérations aéroportuaires et les équipes de secours sont intervenues sur place.

D'après Turkish Airlines, l'avion transportait 267 passagers et membres d'équipage. Tous ont été évacués immédiatement.

Le communiqué officiel précise qu'aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé. Cependant, des dégâts matériels ont été constatés sur l'avion et l'installation percutée.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la panique à bord durant l'incident. On y voit des passagers effrayés et les masques à oxygène déployés.

Un passager a témoigné que le bruit sourd de l'impact et les secousses de la carlingue ont profondément terrifié les personnes à bord.

Une enquête technique est actuellement menée par les autorités compétentes. Les causes exactes seront communiquées après les conclusions de l'expertise.

AntalyaIstanbulTurkish AirlinesAkdeniz Manset
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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