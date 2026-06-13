Durcissement des règles d'examen médical pour les migrants en Russie

·18·Monde
Durcissement des règles d'examen médical pour les migrants en Russie

Les exigences de contrôle médical pour les migrants en Russie sont en cours de durcissement. Selon une nouvelle loi signée par le président Vladimir Poutine, le délai pour passer l'examen médical obligatoire a été réduit de 90 à 30 jours.

Désormais, les travailleurs migrants ainsi que tous les étrangers séjournant dans le pays plus de 90 jours devront subir des examens médicaux non seulement initialement, mais aussi régulièrement chaque année. Cette procédure vise à renforcer le contrôle de la santé des migrants et à prévenir les risques épidémiologiques.

Les résultats des examens médicaux seront saisis dans une base de données nationale spéciale. Si des maladies infectieuses dangereuses ou une consommation de drogues sont détectées lors des contrôles, ces informations seront automatiquement transmises au ministère de l'Intérieur.

Selon la nouvelle loi, les migrants qui refusent de se soumettre à l'examen médical ou qui ne respectent pas les délais fixés peuvent être passibles d'amendes, voire d'une mesure d'expulsion.

Cette procédure entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et servira à renforcer davantage le contrôle des activités des migrants.

RussieVladimir PoutineMinistère de l'Intérieur
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Danse avec une « veste sur cintre » — une performance qui a ébloui le public (vidéo)Danse avec une « veste sur cintre » — une performance qui a ébloui le public (vidéo)Aujourd'hui, 00:00La première « ferme » sans animaux au monde ouvre aux Pays-BasLa première « ferme » sans animaux au monde ouvre aux Pays-BasHier, 17:43Le Maroc a exigé la restitution des villes espagnolesLe Maroc a exigé la restitution des villes espagnolesHier, 16:30Un avion avec 267 passagers percute un mât à AntalyaUn avion avec 267 passagers percute un mât à AntalyaHier, 15:49Des tortues et poissons espions font grand bruit dans les eaux chinoisesDes tortues et poissons espions font grand bruit dans les eaux chinoisesHier, 15:43Ariana Grande exige que la Maison-Blanche cesse d'utiliser sa musiqueAriana Grande exige que la Maison-Blanche cesse d'utiliser sa musiqueHier, 12:05
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal