Durcissement des règles d'examen médical pour les migrants en Russie

Les exigences de contrôle médical pour les migrants en Russie sont en cours de durcissement. Selon une nouvelle loi signée par le président Vladimir Poutine, le délai pour passer l'examen médical obligatoire a été réduit de 90 à 30 jours.

Désormais, les travailleurs migrants ainsi que tous les étrangers séjournant dans le pays plus de 90 jours devront subir des examens médicaux non seulement initialement, mais aussi régulièrement chaque année. Cette procédure vise à renforcer le contrôle de la santé des migrants et à prévenir les risques épidémiologiques.

Les résultats des examens médicaux seront saisis dans une base de données nationale spéciale. Si des maladies infectieuses dangereuses ou une consommation de drogues sont détectées lors des contrôles, ces informations seront automatiquement transmises au ministère de l'Intérieur.

Selon la nouvelle loi, les migrants qui refusent de se soumettre à l'examen médical ou qui ne respectent pas les délais fixés peuvent être passibles d'amendes, voire d'une mesure d'expulsion.

Cette procédure entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et servira à renforcer davantage le contrôle des activités des migrants.