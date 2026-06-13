Des restrictions de carburant introduites à Moscou — quelle en est la raison ?

Des limites sur la vente d'essence et de diesel ont été introduites dans plusieurs stations-service à Moscou, en Russie.

Selon Bloomberg, certaines stations limitent la vente d'essence AI-92 et AI-95 à 20 litres et de diesel à 40 litres par client. De grandes entreprises appliquent également diverses restrictions : certaines ont fixé une limite de 90 litres par réservoir ou bidon, tandis que d'autres plafonnent les ventes à 100 litres.

Bien qu'il ait été précédemment rapporté que les restrictions dans certaines chaînes avaient été temporairement levées, des mesures similaires ont été appliquées dans d'autres régions russes ces dernières semaines.

Selon les autorités, ces décisions ont été prises dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement en carburant. En particulier, les attaques de drones sur les infrastructures de raffinage de pétrole et la baisse des volumes de production ont compliqué la situation.

Il est rapporté que les autorités prennent actuellement des mesures pour stabiliser l'approvisionnement.