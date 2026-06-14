Urgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcées

·0·Monde
Urgence Ebola : propagation rapide, mesures renforcées

La propagation du virus Ebola en Afrique centrale devient alarmante. Selon les rapports, la maladie se propage à une vitesse record et le personnel médical peine à suivre les personnes ayant été en contact avec des patients. Les experts considèrent cette situation comme l'un des scénarios les plus dangereux pour les maladies virales.

Il est rapporté qu'en raison de l'aggravation de la situation, plusieurs pays renforcent les contrôles aux frontières pour les arrivées en provenance des zones à haut risque. Certains pays ont également introduit des mesures restrictives supplémentaires liées à la zone de danger.

Le virus Ebola est considéré comme l'une des infections les plus dangereuses au monde. Selon les experts, le taux de mortalité de la maladie peut atteindre 90 % dans certains cas. Le virus est également dangereux car il provoque des complications graves et de fortes souffrances physiques.

Les autorités sanitaires appellent la population à suivre les informations diffusées par les sources officielles. Les efforts pour prévenir la propagation du virus et le maîtriser sont actuellement en cours.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les négociations américano-iraniennes inquiètent IsraëlLes négociations américano-iraniennes inquiètent IsraëlAujourd'hui, 07:48Un mets « semblable à des cheveux » : une spécialité inhabituelle en Chine suscite l'étonnementUn mets « semblable à des cheveux » : une spécialité inhabituelle en Chine suscite l'étonnementAujourd'hui, 07:19En Chine, des robots font la mancheEn Chine, des robots font la mancheAujourd'hui, 05:17Un pilote ayant volé pendant 17 ans avec un faux diplôme a été arrêtéUn pilote ayant volé pendant 17 ans avec un faux diplôme a été arrêtéAujourd'hui, 05:02Des scientifiques stupéfaits : une immense structure mystérieuse découverte sous la glace de l'AntarctiqueDes scientifiques stupéfaits : une immense structure mystérieuse découverte sous la glace de l'AntarctiqueAujourd'hui, 20:42Accord de paix Iran-États-Unis : la fin de la guerre est-elle procheAccord de paix Iran-États-Unis : la fin de la guerre est-elle procheAujourd'hui, 20:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal