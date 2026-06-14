En Chine, des robots font la manche

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En Chine, des robots font la manche

Une vidéo inhabituelle, qui aurait été filmée en Chine, suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux. On y voit un robot agenouillé dans un lieu public, faisant des gestes de la main comme s'il demandait de l'argent aux passants.

Le plus surprenant est qu'un QR code pour les paiements numériques a été placé à côté du robot. Cela donne l'impression de combiner les technologies modernes avec la « mendicité ». La musique émouvante ajoutée à la vidéo rend la scène encore plus dramatique, captivant ainsi l'attention du public.

Cette situation a surpris de nombreux utilisateurs, suscitant diverses opinions et théories. Si certains y voient une opération marketing ou une expérience sociale, d'autres soulignent la rapidité avec laquelle les technologies robotiques progressent.

Par ailleurs, l'objectif réel derrière cette vidéo — qu'il s'agisse d'une publicité, d'un projet artistique ou simplement d'une expérience — reste pour l'instant inconnu.

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Charos
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