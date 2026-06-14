La liste des universités les plus puissantes au monde a été publiée

·38·Monde
La liste des universités les plus puissantes au monde a été publiée

Le Center for World University Rankings (CWUR) a présenté la liste des 1000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde pour 2025–2026.

Dans le nouveau classement, l'Université Harvard aux États-Unis a de nouveau pris la première place. Le top dix est principalement composé d'universités américaines et britanniques. Notamment, l'Université Stanford, le Massachusetts Institute of Technology, les universités de Cambridge et d'Oxford, ainsi que Yale, Pennsylvanie et Columbia ont également obtenu des places élevées. Le California Institute of Technology clôture le top dix.

Les experts soulignent que l'écart entre les universités leaders et les autres ne cesse de se creuser. Les principaux facteurs sont la recherche scientifique et l'activité innovante.

La nouvelle liste inclut des universités de plus de 60 pays. La majorité d'entre elles proviennent des États-Unis, de Chine et du Royaume-Uni. Des pays comme la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Canada et l'Australie occupent également des places honorables.

Malheureusement, aucun établissement d'enseignement supérieur d'Ouzbékistan ne figure dans ce classement.

Il est noté que la qualité de l'éducation, le taux d'emploi des diplômés, le nombre de travaux scientifiques et leur impact ont été utilisés comme critères pour établir ce classement.

ÉducationUniversitésCWURClassementsMondial
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un chien saute d'une voiture et attaque : situation tendue dans la rueUn chien saute d'une voiture et attaque : situation tendue dans la rueAujourd'hui, 16:08Le roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliardLe roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliardAujourd'hui, 11:56Donald Trump annonce un accord de paix entre les États-Unis et l'IranDonald Trump annonce un accord de paix entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 11:43Des vidéos d'une petite fille avec un serpent font sensation sur les réseaux sociauxDes vidéos d'une petite fille avec un serpent font sensation sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 11:39Une erreur fatale : Tragédie effroyable au BrésilUne erreur fatale : Tragédie effroyable au BrésilAujourd'hui, 11:25Un avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en IndeUn avion militaire se brise en plusieurs morceaux lors de son atterrissage en IndeAujourd'hui, 10:33
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal