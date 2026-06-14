La liste des universités les plus puissantes au monde a été publiée

Le Center for World University Rankings (CWUR) a présenté la liste des 1000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde pour 2025–2026.

Dans le nouveau classement, l'Université Harvard aux États-Unis a de nouveau pris la première place. Le top dix est principalement composé d'universités américaines et britanniques. Notamment, l'Université Stanford, le Massachusetts Institute of Technology, les universités de Cambridge et d'Oxford, ainsi que Yale, Pennsylvanie et Columbia ont également obtenu des places élevées. Le California Institute of Technology clôture le top dix.

Les experts soulignent que l'écart entre les universités leaders et les autres ne cesse de se creuser. Les principaux facteurs sont la recherche scientifique et l'activité innovante.

La nouvelle liste inclut des universités de plus de 60 pays. La majorité d'entre elles proviennent des États-Unis, de Chine et du Royaume-Uni. Des pays comme la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Canada et l'Australie occupent également des places honorables.

Malheureusement, aucun établissement d'enseignement supérieur d'Ouzbékistan ne figure dans ce classement.

Il est noté que la qualité de l'éducation, le taux d'emploi des diplômés, le nombre de travaux scientifiques et leur impact ont été utilisés comme critères pour établir ce classement.