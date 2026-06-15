Une fausse « épouse de lord » vole des objets de valeur à Moscou

Une femme travaillant comme employée de maison à Moscou, en Russie, a été reconnue coupable de vol qualifié et d'escroquerie. Selon la décision du tribunal, elle a été condamnée à 5 ans de prison, a rapporté TASS.

Il s'est avéré que Lyudmila Farmer a gagné la confiance des propriétaires en se faisant passer pour une personne riche et influente. Elle s'est même présentée comme l'épouse d'un ancien lord ayant vécu en Grande-Bretagne.

En août 2023, profitant de l'absence des propriétaires, elle a secrètement dérobé des montres coûteuses et de l'argent liquide dans l'appartement. Parmi les objets volés figuraient des marques célèbres telles que Rolex, Cartier et Audemars Piguet.

Plus tard, la femme a mis ces objets de valeur au clou et a reçu une grosse somme d'argent. Il a également été découvert qu'elle facturait des travaux jamais effectués tout en prétendant travailler pour la propriétaire.

Bien que la femme n'ait pas reconnu sa culpabilité lors du procès, les preuves recueillies ont confirmé qu'elle avait commis le crime.