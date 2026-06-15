Starmer annonce une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

·17·Monde
Starmer annonce une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé une nouvelle initiative visant à protéger les enfants dans l'environnement en ligne. Selon ce plan, l'utilisation des réseaux sociaux devrait être interdite aux enfants de moins de 16 ans.

Ces restrictions couvriront des plateformes populaires telles que Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et X. Les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur au printemps 2027.

Le gouvernement prévoit également de restreindre certaines fonctionnalités des services en ligne pour les mineurs. Cela inclut les diffusions en direct (streaming), la possibilité de communiquer avec des inconnus et certains éléments sur des plateformes de jeux, qui seront placés sous contrôle.

Keir Starmer a souligné que, par cette décision, le gouvernement vise à « se ranger du côté des familles, et non des entreprises technologiques ». Selon lui, l'objectif principal est de rendre aux enfants leur véritable enfance et de les protéger des contenus nuisibles et des influences en ligne dangereuses.

Cette initiative devrait susciter des débats animés au sein de l'opinion publique.

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Charos
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