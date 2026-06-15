Découverte macabre en Pologne : les restes de 32 fœtus identifiés

·85·Monde
Découverte macabre en Pologne : les restes de 32 fœtus identifiés

Un événement choquant s'est produit en Pologne. Lors de travaux de construction dans le village de Luturij, près de la ville de Jeszuv, les restes de 32 fœtus ont été découverts.

Il a été rapporté que le terrain était en cours de préparation pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel. Cette découverte lors des excavations a immédiatement attiré l'attention des forces de l'ordre.

Des mesures d'enquête ont désormais été engagées. Magdalena, une médecin pathologiste de 57 ans, a été détenue en tant que suspecte. Le parquet a indiqué qu'elle pourrait être inculpée pour « profanation de restes humains » et « conservation de matériel médical dans un lieu non autorisé ».

Des experts mènent des analyses pour déterminer les causes de la situation et étudier l'origine des restes. Cet incident a suscité de graves débats au sein de la société polonaise.

PologneRzeszówMagdalena
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle règle des Talibans : les utilisateurs de téléphones seront licenciésNouvelle règle des Talibans : les utilisateurs de téléphones seront licenciésAujourd'hui, 16:45Starmer annonce une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ansStarmer annonce une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ansAujourd'hui, 16:15Tragédie évitée de justesse dans une école chinoiseTragédie évitée de justesse dans une école chinoiseAujourd'hui, 16:01Un pantalon non lavé pendant 5 mois : l'expérience donne des résultats inattendusUn pantalon non lavé pendant 5 mois : l'expérience donne des résultats inattendusAujourd'hui, 15:52Rafa Mir condamné à 8,5 ans de prison pour violRafa Mir condamné à 8,5 ans de prison pour violAujourd'hui, 15:46Choc en Inde : un homme vit debout depuis 5 ans (Vidéo)Choc en Inde : un homme vit debout depuis 5 ans (Vidéo)Aujourd'hui, 14:09
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal