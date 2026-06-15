Découverte macabre en Pologne : les restes de 32 fœtus identifiés

Un événement choquant s'est produit en Pologne. Lors de travaux de construction dans le village de Luturij, près de la ville de Jeszuv, les restes de 32 fœtus ont été découverts.

Il a été rapporté que le terrain était en cours de préparation pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel. Cette découverte lors des excavations a immédiatement attiré l'attention des forces de l'ordre.

Des mesures d'enquête ont désormais été engagées. Magdalena, une médecin pathologiste de 57 ans, a été détenue en tant que suspecte. Le parquet a indiqué qu'elle pourrait être inculpée pour « profanation de restes humains » et « conservation de matériel médical dans un lieu non autorisé ».

Des experts mènent des analyses pour déterminer les causes de la situation et étudier l'origine des restes. Cet incident a suscité de graves débats au sein de la société polonaise.