Tragédie évitée de justesse dans une école chinoise

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Tragédie évitée de justesse dans une école chinoise

Un incident grave qui aurait pu se produire dans une école en Chine a été évité grâce à la vigilance d'un enseignant. Il a été rapporté que deux écolières ont tenté de pousser une troisième fille du toit du bâtiment.

Ayant remarqué la situation, l'enseignant a vu les filles monter suspectement sur le toit et les a immédiatement suivies. Grâce à sa réaction rapide, la situation a été maîtrisée avant qu'une tragédie ne survienne et la vie de la jeune fille a été sauvée.

L'incident a suscité une vive inquiétude parmi le personnel scolaire et les parents. Les experts soulignent la nécessité d'accorder une attention plus sérieuse aux relations entre enfants, à la pression psychologique et aux questions de sécurité.

Cet événement a montré une fois de plus combien il est important, dans les établissements d'enseignement, non seulement de transmettre des connaissances, mais aussi d'assurer l'état psychologique et la sécurité des élèves.

Chine
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