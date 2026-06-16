Une découverte vieille de 2000 ans stupéfie les scientifiques

Des archéologues ont identifié dans la jungle amazonienne les traces d'une ancienne civilisation jusqu'alors inconnue de la science. Cette vaste mégapole s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés et est apparue bien avant les civilisations espagnole, aztèque et maya. C'est ce qu'a rapporté « RIA Novosti ».

Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps la présence de structures anciennes sous les forêts denses de la vallée du fleuve en Bolivie. Cependant, en raison de la complexité du terrain, l'exploration complète de cette zone était difficile. Même les images aériennes ne montraient qu'une forêt verdoyante.

En 2025, des scientifiques de Bolivie, d'Équateur et des États-Unis ont examiné la région à l'aide d'un scanner laser spécial, le lidar. En conséquence, des vestiges d'anciens établissements humains ont été identifiés sous les arbres.

Le plus grand établissement couvre une surface de 300 hectares, ce qui équivaut à plus de 400 terrains de football. Lors des fouilles débutées en 2026, des pyramides de plus de 20 mètres de haut, des bâtiments publics et des maisons ont été découverts. Ils étaient construits sur des collines artificielles atteignant 5 mètres de hauteur.

Un réseau de canaux géométriquement précis et de routes reliant les villages a également été identifié. Les scientifiques comparent ces lieux à un « New York antique ». Le fait que tous les bâtiments et routes soient orientés vers le nord-ouest indique qu'ils possédaient une religion et une vision du monde distinctes.

Cette découverte change radicalement la perception selon laquelle il était impossible de vivre dans la forêt amazonienne. Les analyses ont montré que certaines structures ont plus de deux mille ans. À l'époque, les Mayas, les Aztèques et les Incas n'avaient pas encore atteint un tel niveau de développement.

Une autre ville majeure a été identifiée en Équateur. On y a également trouvé des maisons construites sur des collines et des routes plates de 25 kilomètres. Les scientifiques estiment que cette région aurait pu abriter entre 15 000 et 100 000 personnes.

Ainsi, les scientifiques ont confirmé la théorie du chercheur britannique Percy Fawcett, disparu il y a un siècle. Il était convaincu qu'une civilisation immense, comparable à Rome et à la Grèce, existait dans ces régions. Les dernières découvertes prouvent qu'il avait raison.