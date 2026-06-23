Quel est le prix d'une bague Darry Ring vendue avec passeport ?

·8·Monde
Quel est le prix d'une bague Darry Ring vendue avec passeport ?

La marque de joaillerie Darry Ring a créé l'une des alliances les plus insolites au monde. Sa condition principale est qu'un homme ne peut acheter cette bague qu'une seule fois et pour une seule personne.

Le processus d'achat n'est pas simple. Le client présente son passeport et ses données personnelles, puis le couple signe un « contrat d'amour éternel ». Ce document confirme que la bague est dédiée à une seule personne et est renforcé par un certificat spécial.

Le système mis en place par la marque est si strict que personne n'a pu le contourner jusqu'à présent. Même après des dizaines d'années, il est impossible d'acheter une seconde bague Darry Ring.

Le prix des bagues commence environ à 1 300 dollars. Les modèles ornés de grands diamants et dotés de designs complexes sont évalués à 3 000 dollars et plus.

Selon la marque, la véritable valeur de Darry Ring ne réside pas dans son diamant, mais dans sa signification. Ce n'est pas un simple bijou, mais une promesse pour la vie, un symbole de fidélité et d'amour unique.

Actuellement, Darry Ring devient populaire dans le monde entier comme un symbole de sincérité, de loyauté et du respect de sa parole.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Situation alarmante à Tokyo : incendie dans une écoleSituation alarmante à Tokyo : incendie dans une écoleAujourd'hui, 14:00Le corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvéLe corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvéAujourd'hui, 11:42De l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au CanadaDe l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au CanadaAujourd'hui, 11:35Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineStatue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineHier, 22:35Un wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkUn wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkHier, 22:10Explosion terrible dans une usine de gaz au QatarExplosion terrible dans une usine de gaz au QatarHier, 21:04
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé