La marque de joaillerie Darry Ring a créé l'une des alliances les plus insolites au monde. Sa condition principale est qu'un homme ne peut acheter cette bague qu'une seule fois et pour une seule personne.

Le processus d'achat n'est pas simple. Le client présente son passeport et ses données personnelles, puis le couple signe un « contrat d'amour éternel ». Ce document confirme que la bague est dédiée à une seule personne et est renforcé par un certificat spécial.

Le système mis en place par la marque est si strict que personne n'a pu le contourner jusqu'à présent. Même après des dizaines d'années, il est impossible d'acheter une seconde bague Darry Ring.

Le prix des bagues commence environ à 1 300 dollars. Les modèles ornés de grands diamants et dotés de designs complexes sont évalués à 3 000 dollars et plus.

Selon la marque, la véritable valeur de Darry Ring ne réside pas dans son diamant, mais dans sa signification. Ce n'est pas un simple bijou, mais une promesse pour la vie, un symbole de fidélité et d'amour unique.

Actuellement, Darry Ring devient populaire dans le monde entier comme un symbole de sincérité, de loyauté et du respect de sa parole.