Canicule record en France : 18 morts

Au moins 18 personnes sont décédées en raison de la forte canicule qui frappe la France. Parmi elles figurent deux jeunes enfants laissés dans une voiture, selon l'agence Reuters.

Il a été rapporté qu'à Bordeaux, l'un des centres viticoles de l'ouest de la France, la température a atteint 41,9 degrés, battant le record précédent. Dans cette ville, trois personnes âgées de 80 à 95 ans sont décédées en raison de problèmes de santé causés par la chaleur.

À Poitiers, la température a également grimpé jusqu'à 41,2 degrés, dépassant l'indice enregistré en 1947. À cet égard, le service de sécurité civile français a appelé la population à ne se baigner que dans les zones surveillées. Cet avertissement a été lancé après la mort de 13 personnes s'étant baignées dans des endroits non sécurisés.

De plus, à Carpentras, deux enfants de deux et quatre ans laissés dans une voiture sont décédés d'un coup de chaleur. Bien que leur mère les ait trouvés inconscients, les médecins n'ont pas pu les sauver.

Actuellement, de nouveaux records de température sont établis dans plusieurs villes d'Europe. En France, des écoles ont été temporairement fermées et les emplois du temps modifiés. Au Royaume-Uni, on s'attend à ce que le record absolu de température pour le mois de juin soit battu.

Les spécialistes soulignent que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les experts expliquent cette situation par un phénomène atmosphérique appelé « blocage Omega », qui attire l'air chaud d'Afrique du Nord et du Sahara vers l'Europe.

Claire Barns, chercheuse à l'Imperial College de Londres, a souligné que ce système se déplace très lentement et qu'il n'y a presque pas de vent ni de brise pour respirer. Selon elle, le changement climatique pourrait accroître la fréquence des vagues de chaleur et des tempêtes violentes à l'avenir.