Canicule record en France : 18 morts

·63·Monde
Canicule record en France : 18 morts

Au moins 18 personnes sont décédées en raison de la forte canicule qui frappe la France. Parmi elles figurent deux jeunes enfants laissés dans une voiture, selon l'agence Reuters.

Il a été rapporté qu'à Bordeaux, l'un des centres viticoles de l'ouest de la France, la température a atteint 41,9 degrés, battant le record précédent. Dans cette ville, trois personnes âgées de 80 à 95 ans sont décédées en raison de problèmes de santé causés par la chaleur.

À Poitiers, la température a également grimpé jusqu'à 41,2 degrés, dépassant l'indice enregistré en 1947. À cet égard, le service de sécurité civile français a appelé la population à ne se baigner que dans les zones surveillées. Cet avertissement a été lancé après la mort de 13 personnes s'étant baignées dans des endroits non sécurisés.

De plus, à Carpentras, deux enfants de deux et quatre ans laissés dans une voiture sont décédés d'un coup de chaleur. Bien que leur mère les ait trouvés inconscients, les médecins n'ont pas pu les sauver.

Actuellement, de nouveaux records de température sont établis dans plusieurs villes d'Europe. En France, des écoles ont été temporairement fermées et les emplois du temps modifiés. Au Royaume-Uni, on s'attend à ce que le record absolu de température pour le mois de juin soit battu.

Les spécialistes soulignent que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les experts expliquent cette situation par un phénomène atmosphérique appelé « blocage Omega », qui attire l'air chaud d'Afrique du Nord et du Sahara vers l'Europe.

Claire Barns, chercheuse à l'Imperial College de Londres, a souligné que ce système se déplace très lentement et qu'il n'y a presque pas de vent ni de brise pour respirer. Selon elle, le changement climatique pourrait accroître la fréquence des vagues de chaleur et des tempêtes violentes à l'avenir.

FranceBordeauxReutersSaharaImperial College London
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Belgique accorde des visas d'un jour à des représentants des TalibansLa Belgique accorde des visas d'un jour à des représentants des TalibansAujourd'hui, 15:25Trump rassemble les géants de la défense face à la baisse des stocks d'armesTrump rassemble les géants de la défense face à la baisse des stocks d'armesAujourd'hui, 15:21Un robot policier licencié car il n'a dressé aucune amendeUn robot policier licencié car il n'a dressé aucune amendeAujourd'hui, 15:02Une femme trompée par des escrocs incendie sa propre maison en RussieUne femme trompée par des escrocs incendie sa propre maison en RussieAujourd'hui, 14:54Un chêne légendaire de 1 200 ans disparaît en Grande-BretagneUn chêne légendaire de 1 200 ans disparaît en Grande-BretagneAujourd'hui, 14:48L'âge de la retraite pour les femmes augmente à nouveau : nouvelles règlesL'âge de la retraite pour les femmes augmente à nouveau : nouvelles règlesAujourd'hui, 14:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé