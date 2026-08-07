L’Atlético de Madrid entame les démarches pour recruter le capitaine de Tottenham Cristian Romero

L’Atlético de Madrid a entamé des négociations officielles pour recruter Cristian Romero, le capitaine de Tottenham, afin de renforcer davantage sa défense. L’équipe de Diego Simeone a fait de l’arrivée du défenseur argentin expérimenté à Madrid une priorité du mercato estival. Bien que le joueur ait signé un nouveau contrat de quatre ans avec le club londonien en août dernier seulement, son départ cet été était attendu. Goal.com rapporte .

Selon BBC Sport, la direction de Tottenham est pleinement consciente de l’intérêt du club de La Liga et les premiers échanges entre les deux parties ont débuté. Aucun problème majeur ne devrait survenir dans les négociations concernant le contrat de Cristian Romero. Le transfert pourrait s’accélérer, car le joueur lui-même serait favorable à la possibilité de poursuivre sa carrière dans un autre club.

La position de l’entraîneur et la concurrence

L’entraîneur de Tottenham a clairement déclaré qu’il ne ferait pas obstacle aux joueurs souhaitant quitter le club. Il a souligné qu’il respecterait leur décision s’ils souhaitaient accepter de nouveaux défis. Cette approche permet à la direction de Tottenham d’examiner librement les offres officielles de l’Atlético.

Cependant, l’Atlético de Madrid n’est pas seul dans cette course au transfert. Selon GOAL.com, l’Inter Milan se montre également actif dans la lutte pour le défenseur central. Le géant de Serie A souhaite lui aussi recruter l’international argentin et se prépare à entrer prochainement dans la phase décisive des négociations sur le montant du transfert.

Bilan de la saison et plans des clubs

La saison en club de Cristian Romero s’est achevée dans des conditions quelque peu difficiles. Il a reçu deux cartons rouges, compliquant la tâche de son équipe, puis a manqué la fin de la saison en raison d’une blessure au genou. Malgré cela, son expérience internationale, notamment ses performances régulières avec l’équipe nationale d’Argentine, continue d’attirer l’attention des grands clubs. Tottenham travaille actuellement à la signature d’un nouveau contrat de cinq ans avec son coéquipier Micky van de Ven.

Pour l’Atlético de Madrid, ce transfert constituerait une étape importante pour renforcer la fiabilité d’une défense qui a encaissé 44 buts en Liga cette saison. De son côté, Tottenham serait contraint de chercher immédiatement un remplaçant capable de pallier le départ de son capitaine, ce qui obligerait le club à agir rapidement sur le marché des transferts.