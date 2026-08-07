Tragédie sanglante en Thaïlande : l’élève avait d’abord tué ses grands-parents

De nouveaux détails sur l’incident sanglant survenu en Thaïlande ont encore davantage bouleversé l’opinion publique. Selon les enquêteurs, l’adolescent qui a ouvert le feu dans une école avait abattu son grand-père et sa grand-mère à son domicile avant de se rendre dans l’établissement.

Selon des médias étrangers, le 7 août, dans la province de Nonthaburi, l’école Debsirin Nonthaburi a été le théâtre d’une attaque qui a fait sept morts au total. Cinq victimes ont perdu la vie dans l’enceinte de l’école, tandis que les deux autres se sont révélées être le grand-père et la grand-mère de l’assaillant. À l’issue de l’attaque, l’adolescent s’est également suicidé.

La police thaïlandaise considère cet événement comme l’un des massacres les plus meurtriers survenus dans le pays depuis 2022.

Selon les premières informations, l’assaillant a utilisé une arme à feu légalement enregistrée appartenant à son grand-père. L’enquête a établi qu’il avait tiré au moins 26 coups de feudans l’enceinte de l’école et qu’il restait encore 34 balles dans l’arme.

À la suite de la tragédie, 23 personnes ont été blessées à des degrés divers. Le ministre thaïlandais de l’Éducation, Prasert Jantararuangtong, a confirmé que des élèves figuraient parmi les victimes. Pour l’instant, les raisons qui auraient poussé l’adolescent à commettre un crime aussi effroyable n’ont pas été officiellement révélées.

L’école Debsirin Nonthaburi où s’est produite la tragédie est considérée comme l’un des établissements d’enseignement les plus prestigieux du pays. Fondée en 1885 à l’initiative du roi Chulalongkorn, elle a formé de nombreux diplomates, responsables politiques, sportifs et Premiers ministres. Au cours de l’année scolaire 2025, l’école comptait environ 3 100 élèves et 147 enseignants .