Un ourson devient la nouvelle star de Reels

L’un des oursons élevés par une famille vivant aux États-Unis est devenu une véritable star des réseaux sociaux. Une vidéo diffusée en ligne montre l’ourson nageant tranquillement dans la piscine du jardin et jouant joyeusement avec une poupée sirène.

Il s’avère que la famille s’occupe de plusieurs ours. Une piscine, divers jouets et un espace spécialement aménagé pour leur repos ont été installés dans la vaste cour. Des vidéos de leur quotidien sont régulièrement publiées sur les réseaux sociaux.

Ces scènes amusantes ont rapidement attiré l’attention de millions d’utilisateurs et se sont largement répandues sur Reels. Dans les commentaires, de nombreux internautes saluent les facéties et les gestes adorables de l’ourson, le décrivant comme le nouveau chouchou d’Internet.