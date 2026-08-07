L’humanité d’un chauffeur thaïlandais a ému de nombreuses personnes

En Thaïlande, un chauffeur de taxi a refusé de faire payer une passagère russe. Ce geste fait suite au meurtre tragique de deux ressortissants russes récemment survenu dans le pays.

Le chauffeur a conduit la femme gratuitement jusqu’à sa destination, lui a exprimé sa sympathie et a déclaré être profondément attristé par la tragédie. Son geste humanitaire a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Rappelons que le 26 juillet, Diana Nazimova, 22 ans, et son frère Roman Nazimov, 17 ans, avaient été portés disparus. Peu après, il a été établi qu’ils avaient été tués par deux criminels locaux qui souhaitaient s’emparer de leur moto. Les forces de l’ordre ont arrêté les suspects, qui ont reconnu avoir commis le crime.

À la suite de cette tragédie, le Premier ministre thaïlandais a officiellement présenté ses excuses aux touristes étrangers et déclaré que des mesures nécessaires seraient prises pour renforcer leur sécurité dans le pays.