L’humanité d’un chauffeur thaïlandais a ému de nombreuses personnes

·744·Monde
L’humanité d’un chauffeur thaïlandais a ému de nombreuses personnes

En Thaïlande, un chauffeur de taxi a refusé de faire payer une passagère russe. Ce geste fait suite au meurtre tragique de deux ressortissants russes récemment survenu dans le pays.

Le chauffeur a conduit la femme gratuitement jusqu’à sa destination, lui a exprimé sa sympathie et a déclaré être profondément attristé par la tragédie. Son geste humanitaire a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Rappelons que le 26 juillet, Diana Nazimova, 22 ans, et son frère Roman Nazimov, 17 ans, avaient été portés disparus. Peu après, il a été établi qu’ils avaient été tués par deux criminels locaux qui souhaitaient s’emparer de leur moto. Les forces de l’ordre ont arrêté les suspects, qui ont reconnu avoir commis le crime.

À la suite de cette tragédie, le Premier ministre thaïlandais a officiellement présenté ses excuses aux touristes étrangers et déclaré que des mesures nécessaires seraient prises pour renforcer leur sécurité dans le pays.

ThaïlandeDiana NazimovaRoman Nazimov
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesL’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesAujourd'hui, 06:02Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxLes revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 05:48Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmLe saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmAujourd'hui, 05:42Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsEnfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsAujourd'hui, 05:37Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionLes propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionAujourd'hui, 00:53Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsUne mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsHier, 23:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes