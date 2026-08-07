La Juventus est proche de recruter Jhon Lucumí

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La Juventus est proche de recruter Jhon Lucumí

Le club turinois de la Juventus a trouvé un accord pour recruter le défenseur central de Bologne, Jhon Lucumí. Selon Goal.com, le joueur colombien s’est entendu avec le géant turinois sur les conditions de son contrat et a approuvé un accord de cinq ans. Les deux parties doivent désormais mener les dernières négociations concernant le montant du transfert. Goal.com rapporte que.

Dans cette course au transfert, la Juventus a réussi à devancer plusieurs cadors de la Premier League anglaise. Chelsea et Manchester United, notamment, s’étaient également intéressés au défenseur. Cependant, Jhon Lucumí a fait de la poursuite de sa carrière à Turin sa priorité.

Un projet sportif qui a pris le dessus sur les offres financières

Selon les informations publiées par Tuttosport, le joueur a refusé des offres financières nettement supérieures provenant d’autres équipes. Nottingham Forest était notamment disposé à lui verser un salaire net annuel supérieur d’environ 1 million d’euros. Malgré cela, le défenseur a choisi un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d’euros, hors bonus.

La détermination de la direction de la Juventus ainsi que le projet sportif du club ont joué un rôle décisif dans la décision du Colombien. La possibilité de disputer des compétitions européennes, d’évoluer dans un grand club et de rester en Serie A a compté davantage pour lui que les avantages financiers.

La progression de Lucumí et le montant du transfert

La cote de Jhon Lucumí a fortement augmenté après ses performances solides lors des dernières grandes compétitions internationales. Il s’est notamment fait remarquer en neutralisant Cristiano Ronaldo lors d’un match important de la phase de groupes. Ces prestations éclatantes n’ont pas échappé à Luciano Spalletti, l’entraîneur de la Juventus, qui en a fait sa principale cible pour renforcer la défense.

Bologne avait protégé son leader grâce à une clause libératoire de 28 millions d’euros, dont la validité a expiré à la mi-juillet. À présent, le club a fixé le prix du défenseur central à au moins 25 millions d’euros. Toutefois, en raison de la situation contractuelle du joueur, l’accord final entre les clubs fait encore l’objet de négociations minutieuses.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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