Une femme trompée par des escrocs incendie sa propre maison en Russie

À Tcheliabinsk, en Russie, une femme a été victime d'une escroquerie et a mis le feu à son propre appartement.

Il s'avère que des escrocs l'ont convaincue qu'elle pourrait obtenir une somme importante d'indemnités d'assurance. La femme leur a d'abord transféré 40 000 roubles, puis a incendié son domicile suivant leurs instructions.

Pendant l'incendie, l'escroc guidait les actions de la femme par téléphone. Une fois la pièce remplie de fumée, la femme est sortie.

Les secours ont rapidement maîtrisé l'incendie. Une enquête criminelle a été ouverte sur l'affaire.