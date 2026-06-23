Trump rassemble les géants de la défense face à la baisse des stocks d'armes

·32·Monde
Trump rassemble les géants de la défense face à la baisse des stocks d'armes

Le président américain Donald Trump serait préoccupé par la diminution des stocks de missiles et de munitions.

Selon le WSJ, une réunion se tiendra à la Maison Blanche avec la direction du Pentagone et des représentants de grandes entreprises de défense telles que Lockheed Martin, RTX et Boeing.

Les discussions porteront sur le remplissage rapide des arsenaux militaires américains, l'accélération de la production d'armes et l'expansion des capacités de l'industrie de la défense.

Le Pentagone a conclu des accords préliminaires pour augmenter la production de missiles Patriot et Tomahawk. Cependant, le financement de ces programmes n'a pas encore été définitivement approuvé par le Congrès.

Donald TrumpLockheed MartinBoeingPentagoneCongrès
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Nigina Zarqarayeva
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