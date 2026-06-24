La vie d'une femme qui n'a mangé que des pommes de terre pendant 40 ans a changé

Rachel Hall, une Britannique de 42 ans, a vécu pendant 40 ans en ne consommant presque que des pommes de terre. Elle explique que dès qu'elle approchait des fruits ou des légumes de sa bouche, elle avait des nausées, et qu'il lui était presque impossible d'avaler de nouveaux aliments.

Le régime quotidien de la femme consistait principalement en des frites, des pommes de terre rôties, de la purée et, occasionnellement, du poulet. Même pour ses anniversaires et Noël, la purée de pommes de terre était présente sur sa table.

Rachel a déclaré que cet état a commencé dès son enfance. Selon elle, dès qu'elle a commencé à manger des aliments solides, elle a été incapable d'accepter de nombreux produits. Elle aimait regarder les gâteaux, mais la simple idée d'en manger lui provoquait des nausées.

Il y a quelques mois, après que des médecins ont détecté un taux de cholestérol élevé, la femme a décidé de résoudre le problème. Elle a consulté un spécialiste et a reçu un diagnostic de ARFID — trouble d'évitement ou d'restriction alimentaire.

Elle a ensuite suivi huit séances d'hypnothérapie. Après le traitement, Rachel a commencé pour la première fois à consommer librement des fruits, des légumes et divers plats.

« Maintenant, j'adore les bananes et les fraises. Récemment, j'ai goûté un sandwich aux œufs pour la première fois de ma vie et c'était délicieux. Je me sens beaucoup mieux maintenant, je mange sainement et j'ai plus d'énergie », a-t-elle déclaré.

La femme a souligné qu'elle s'était limitée pendant des années aux produits qu'elle considérait comme « sûrs ». Désormais, elle prend plaisir à essayer des plats riches en couleurs et en nouvelles saveurs.