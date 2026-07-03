Le contrôle de l'équipe d'Argentine à l'aéroport de Miami fait rire Messi

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Le contrôle de l'équipe d'Argentine à l'aéroport de Miami fait rire Messi

Avant le match à Miami, les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine ont passé le contrôle à l'aéroport. Lionel Messi a également participé au processus de contrôle avec son équipe.

Cette situation a semblé un peu cocasse pour Messi. En effet, il vit et travaille à Miami en tant que joueur du club local « Inter Miami ».

Malgré cela, le capitaine argentin a suivi les règles générales comme les autres joueurs. Des images de lui souriant pendant le processus ont circulé sur les réseaux sociaux.

Lionel Messi se tient sur un terrain ouvert avec son équipe.
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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