Le contrôle de l'équipe d'Argentine à l'aéroport de Miami fait rire Messi

Avant le match à Miami, les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine ont passé le contrôle à l'aéroport. Lionel Messi a également participé au processus de contrôle avec son équipe.

Cette situation a semblé un peu cocasse pour Messi. En effet, il vit et travaille à Miami en tant que joueur du club local « Inter Miami ».

Malgré cela, le capitaine argentin a suivi les règles générales comme les autres joueurs. Des images de lui souriant pendant le processus ont circulé sur les réseaux sociaux.