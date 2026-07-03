Le contrôle de l'équipe d'Argentine à l'aéroport de Miami fait rire Messi
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Avant le match à Miami, les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine ont passé le contrôle à l'aéroport. Lionel Messi a également participé au processus de contrôle avec son équipe.
Cette situation a semblé un peu cocasse pour Messi. En effet, il vit et travaille à Miami en tant que joueur du club local « Inter Miami ».
Malgré cela, le capitaine argentin a suivi les règles générales comme les autres joueurs. Des images de lui souriant pendant le processus ont circulé sur les réseaux sociaux.
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