Un puissant séisme de magnitude 6,2 frappe l'Indonésie

Un puissant séisme de magnitude 6,2 a frappé les côtes de l'est de l'Indonésie vendredi. C'est ce qu'a annoncé l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Selon les premières informations, aucun rapport officiel ne fait état de victimes ou de dégâts matériels.

La secousse a été enregistrée à 11h31 heure locale (02h31 GMT). L'épicentre se situait à environ 58 kilomètres à l'ouest de la ville de Tobelo, dans la province du Nord-Maluku, à une profondeur de 120 kilomètres.

Umar Abbos, habitant de la ville de Ternate, située à environ 114 kilomètres de l'épicentre, a raconté avoir ressenti une peur intense lors de la catastrophe naturelle.

« J'étais assis dans un café au bord de la route en train de boire un café. Soudain, ma chaise a commencé à trembler. Je ne me suis toujours pas remis psychologiquement des séismes précédents, j'ai donc été paniqué un instant », a-t-il déclaré à l'agence AFP.

L'Agence météorologique, climatologique et géophysique d'Indonésie (BMKG) a indiqué qu'aucun risque de tsunami n'était à craindre après ce séisme. Par conséquent, aucune mesure d'évacuation supplémentaire n'a été annoncée pour la population.

Pour rappel, l'Indonésie et ses pays voisins sont situés dans la célèbre « Ceinture de feu » (Ring of Fire) du Pacifique. Cette région géologique s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est jusqu'au bassin du Pacifique et est considérée comme l'une des zones les plus sismiques au monde en raison de l'activité des plaques tectoniques et de la densité des volcans. C'est pourquoi des séismes puissants et des éruptions volcaniques y sont fréquents.