Le bilan du puissant séisme au Venezuela s'élève à 2 295 morts

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Le bilan du puissant séisme au Venezuela s'élève à 2 295 morts

Le nombre de victimes des deux puissants séismes survenus au Venezuela a atteint 2 295 personnes. Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a annoncé que plus de 11 000 autres personnes ont été blessées.

Un deuil national de sept jours a été décrété dans le pays en mémoire des disparus. La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a déclaré que les opérations de recherche ne seraient pas interrompues tant qu'il y aurait une chance de retrouver des survivants sous les décombres.

La région la plus touchée par la catastrophe est La Guaira. Dans cet État, des logements ainsi que des bâtiments publics ont été détruits. Dans certaines zones, les secouristes et les bénévoles continuent de déblayer les décombres malgré le manque d'équipements lourds.

Les données officielles sont régulièrement mises à jour. Le dernier rapport indique que le nombre de morts est passé à 2 595 et que le nombre de blessés s'élève à 12 400. Les opérations de recherche ne sont pas encore terminées.

VenezuelaJorge RodriguezDelcy Rodriguez
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Nigina Zarqarayeva
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