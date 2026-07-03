Cristiano Ronaldo filmé disant « Bismillah » avant son but contre la Croatie (vidéo)

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Cristiano Ronaldo filmé disant « Bismillah » avant son but contre la Croatie (vidéo)

Cristiano Ronaldo a été capturé par les caméras de diffusion disant « Bismillah » avant de tirer un penalty lors du match contre la Croatie. L'attaquant portugais a ensuite converti le penalty avec précision pour marquer un but.

Cette séquence s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Les fans de football discutent des paroles de Ronaldo avant le penalty et de sa réaction après le but.

Dans ce match où Ronaldo a marqué, le Portugal a réussi à renverser la situation malgré un retard au score. L'équipe a réalisé un comeback pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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