SpaceX Starship Ship 40 en parfait état après les tests : accélération des vols

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, continue d'accélérer le développement de son vaisseau spatial le plus puissant, le Starship. Après les récents tests de mise à feu statique, le prototype Starship Ship 40 a impressionné les experts et les observateurs par son apparence extérieure. Ce test constitue une étape cruciale de la préparation au Flight Test 13, prouvant la résistance du vaisseau aux charges extrêmes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Des photos prises par Colin de NASASpaceflight sur le site de Starbase montrent que le fuselage du Ship 40 semble presque neuf. Plus important encore, les plaques du bouclier thermique hexagonal, conçues pour protéger le vaisseau de la surchauffe lors de la rentrée atmosphérique, sont restées intactes. Sur les prototypes précédents, on observait souvent le détachement de plaques ou des dommages sur certaines parties du fuselage après de tels tests.

Capacités techniques et moteurs Raptor 3

Selon ixbt.com, lors de ce test effectué sur le banc d'essai de Massey, six moteurs du vaisseau ont fonctionné simultanément à pleine puissance pendant 60 secondes. Ce processus a permis de vérifier la stabilité des moteurs et la robustesse de la protection thermique. Le Ship 40 est le deuxième représentant de la génération Starship V3, équipé de moteurs Raptor 3 améliorés.

La nouvelle génération de moteurs est non seulement plus puissante, mais aussi plus compacte. Leur conception est débarrassée de tuyauteries externes et de capteurs complexes, ce qui augmente la fiabilité du système. Le succès du projet Starship dépend précisément du fonctionnement répétable et sans erreur de ces moteurs.

Changements majeurs dans le calendrier des vols

Selon les plans de SpaceX, le 13e vol d'essai du système Starship est attendu pour la mi-juillet de cette année. Ce vol devrait également s'effectuer sur une trajectoire suborbitale. Cependant, à partir d'août, l'entreprise vise à augmenter radicalement la fréquence des vols : désormais, le Starship s'élancera dans l'espace au moins une fois par mois.

Les experts du secteur soulignent que le 14e vol pourrait être un tournant dans l'histoire du projet. C'est à cette étape que le vaisseau devrait effectuer son premier vol orbital complet. Si tous les plans réussissent, le Starship deviendra le principal moyen de transport pour la colonisation de la Lune et les expéditions vers Mars dans un avenir proche.

Ces nouvelles sont également importantes pour les passionnés d'espace ouzbeks, car les technologies de SpaceX devraient réduire considérablement le coût du transport de charges vers l'espace. Cela élargira à l'avenir les opportunités de participation aux programmes spatiaux pour les petits États et les entreprises privées.