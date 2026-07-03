Le restaurant « Uzbek Palov №1 » de Kiev détruit par une attaque de missiles

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Le restaurant « Uzbek Palov №1 » de Kiev détruit par une attaque de missiles

À la suite d'une nouvelle attaque de missiles russe sur Kiev, le célèbre « Uzbek Palov №1 » de la capitale a été complètement détruit. C'est ce qu'a annoncé la direction du restaurant.

Le restaurant était situé rue Garmatnaya à Kiev ; le bâtiment a été gravement endommagé et presque réduit en cendres par l'attaque. Heureusement, aucun employé ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'attaque aérienne. Par conséquent, aucune victime n'a été signalée.

La direction du restaurant a informé les clients que l'établissement poursuivrait temporairement ses activités via sa filiale située au 1, rue Garmatnaya, à Kiev.

Pour rappel, ce n'est pas le premier incident tragique lié à la cuisine ouzbèke en Ukraine. En 2022, dans la ville de Tchouhouïv, un Ouzbek de 36 ans qui distribuait du palov à la population locale, Sardor Hakimov a péri lors d'une frappe de missile russe. Il a été victime de l'attaque alors qu'il se trouvait dans un sous-sol, se préparant à cuisiner du palov pour les gens.

Sardor Hakimov vivait à Severodonetsk, dans la région de Louhansk, depuis 2000. Plus tard, en 2014, il s'est installé à Tchouhouïv, où il a créé un restaurant de cuisine nationale ouzbèke et une boutique d'épices. Après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il a envoyé sa famille en Ouzbékistan, mais est resté à Tchouhouïv pour continuer à distribuer des repas chauds et à aider la population locale.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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