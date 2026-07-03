Bagarres entre clients pour des climatiseurs en promotion en France

La canicule anormale observée en France a entraîné une hausse brutale de la demande d'appareils de refroidissement. En conséquence, un désordre inattendu a éclaté dans l'un des grands magasins de la ville de Nanterre.

Il s'avère que la direction du magasin avait annoncé la mise en vente à prix réduit de 200 000 climatiseurs et ventilateurs. Dès la diffusion de cette nouvelle, des milliers de clients se sont rassemblés devant le point de vente dès l'aube.

À l'ouverture des portes, les clients se sont bousculés et, dans certains cas, se sont battus pour être les premiers à s'emparer des produits soldés. Cela a provoqué un chaos dans les files d'attente, perturbant temporairement le processus de vente.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent clairement des personnes se battant pour obtenir des climatiseurs et des ventilateurs, ainsi que de longues files d'attente et la panique à l'intérieur du magasin. Ces images ont rapidement accumulé des millions de vues, suscitant des débats passionnés parmi les internautes.