Des centaines de smartphones confisqués à des élèves brisés au marteau en Chine

·43·Monde
Des centaines de smartphones confisqués à des élèves brisés au marteau en Chine

Dans une école privée en Chine, des centaines de smartphones confisqués à des élèves ont été brisés au marteau par des enseignants.

Il a été rapporté que l'événement a été organisé pour montrer aux élèves les conséquences possibles de la violation de l'interdiction d'apporter un téléphone en cours.

Les smartphones détruits avaient été précédemment confisqués à des élèves n'ayant pas respecté le règlement scolaire. Les appareils étaient conservés depuis plusieurs années sans avoir été restitués à leurs propriétaires.

Le processus de destruction des téléphones au marteau s'est déroulé sous les yeux des élèves. L'administration de l'école a ainsi affiché sa position ferme contre l'utilisation des smartphones pendant les cours.

L'incident a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Certains considèrent cette mesure comme un moyen de maintenir la discipline scolaire, tandis que d'autres jugent la destruction de biens personnels comme une punition excessive.

Chine
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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