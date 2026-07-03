Achat de billets de train bientôt disponible via le messager Maks

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Achat de billets de train bientôt disponible via le messager Maks

L'intégration des technologies numériques dans le secteur des transports continue d'élargir le confort des passagers. Les chemins de fer russes (RJD) prévoient de lancer la vente de billets via un chat-bot spécial dans le messager national « Maks » d'ici la fin de l'année. Cette nouveauté permettra aux passagers d'acheter des billets sans files d'attente et sans applications supplémentaires. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le nouveau service est principalement destiné aux trains de banlieue. Selon Ixbt.com, ce système sera opérationnel sur les réseaux ferroviaires de presque toutes les régions de Russie. Seul le nœud de transport de Moscou fait exception, car un système distinct de vente de billets y est déjà établi.

Processus de test et mesures de sécurité

Les spécialistes de RJD travaillent pour assurer le fonctionnement technique parfait du nouveau service avant son lancement au grand public. Les représentants de la compagnie soulignent qu'une analyse complète de la stabilité du service et la vérification des systèmes de sécurité sont des étapes cruciales avant son déploiement à grande échelle.

Il convient de noter que ce projet est testé depuis longtemps. En particulier, depuis mars 2026, les fonctionnalités du chat-bot ont été utilisées à titre expérimental sur les lignes de banlieue des régions de Novossibirsk, Omsk, Kemerovo ainsi que des kraï d'Altaï et de Krasnoïarsk. Depuis le 1er juillet de cette année, les régions du Nord-Ouest de la Russie ont également été ajoutées à cette liste.

L'importance de la transformation numérique

La vente de billets via des messagers devient aujourd'hui une tendance mondiale. De telles solutions permettent non seulement de gagner du temps pour les utilisateurs, mais aussi de réduire les coûts opérationnels pour les compagnies de transport. Les transactions effectuées via des bots dans Telegram ou d'autres messagers nationaux se distinguent par une interface simple et intuitive.

Étant donné que le système d'achat de billets de train et de bus via des bots Telegram devient également populaire en Ouzbékistan, la tendance à la croissance des services numériques à l'échelle régionale est évidente. Cette expérience de RJD pourrait impulser de nouvelles approches innovantes dans les systèmes de transport d'autres pays voisins à l'avenir.

Le déploiement complet du service permettra aux passagers de suivre les horaires des trains en temps réel, de choisir des places disponibles et d'effectuer le paiement en quelques secondes. Cela portera la qualité du service client dans la logistique des transports à un nouveau niveau.

TechnologieTransportMaksChat-botRJD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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