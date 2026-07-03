Cristiano Ronaldo crée encore l'histoire : un record unique de 25 buts

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a franchi un nouveau cap historique dans l'histoire du football.

Il est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir marqué au moins 25 buts au total lors des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe. C'est ce qu'a rapporté le centre de statistiques Squawka.

Le but historique a été marqué contre la Croatie

Ronaldo a inscrit son 25e but dans les grandes compétitions internationales lors du 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Croatie.

À la 68e minute du match, le Portugal a obtenu un penalty. Cristiano Ronaldo s'est présenté au ballon et a transformé son tir avec précision, enregistrant ainsi son prochain exploit historique.

Les buts de Ronaldo dans les tournois

Les buts de la star portugaise lors des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe sont les suivants :

Euro 2004 — 2 buts ;

Coupe du Monde 2006 — 1 but ;

Euro 2008 — 1 but ;

Coupe du Monde 2010 — 1 but ;

Euro 2012 — 3 buts ;

Coupe du Monde 2014 — 1 but ;

Euro 2016 — 3 buts ;

Coupe du Monde 2018 — 4 buts ;

Euro 2020 — 5 buts ;

Coupe du Monde 2022 — 1 but ;

Coupe du Monde 2026 — 3 buts pour l'instant.

Une histoire de 22 ans

Ronaldo a marqué son premier but lors d'un Championnat d'Europe en 2004.

Depuis lors, il est l'un des principaux leaders du Portugal lors des différentes éditions des Coupes du Monde et des Championnats d'Europe.

Le but marqué contre la Croatie a porté à 25 le total de buts accumulés par Cristiano dans les grands tournois internationaux sur 22 ans.

Les records de Ronaldo continuent

Cristiano Ronaldo occupe une place particulière dans l'histoire du football grâce à sa régularité dans les grandes compétitions et son maintien à un haut niveau pendant de nombreuses années.

L'attaquant, auteur de trois buts pour l'instant à la Coupe du Monde 2026, a l'opportunité d'améliorer encore son record lors des prochaines étapes du tournoi.