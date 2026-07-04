Un enfant se retrouve suspendu à un balcon en Turquie

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Un enfant se retrouve suspendu à un balcon en Turquie

À Denizli, en Turquie, un incident qui aurait pu tourner au drame s'est produit. Un jeune enfant qui jouait à la maison est accidentellement sorti par la fenêtre et s'est retrouvé suspendu à l'extérieur du filet de sécurité entourant le balcon.

La mère de l'enfant, ayant remarqué la situation, a immédiatement attrapé sa main. Cependant, il était impossible de remonter l'enfant. Malgré cela, la mère a tenu son enfant de toutes ses forces pendant environ 10 minutes, l'empêchant de tomber dans le vide.

Les services de secours, informés de l'incident, sont arrivés sur place en peu de temps. Les pompiers sont montés au balcon à l'aide d'une échelle spéciale, ont soigneusement coupé le filet de sécurité et ont réussi à ramener l'enfant à l'intérieur en toute sécurité.

TurquieDenizli
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