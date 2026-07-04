Six femmes inventrices qui ont radicalement changé notre vie par leurs inventions

Dans l'histoire, de nombreuses femmes se sont consacrées à la science et à l'invention malgré les restrictions sociétales. Certains des appareils et idées qu'elles ont créés sont aujourd'hui utilisés dans la vie quotidienne de millions de personnes.

• Josephine Cochrane a créé l'un des premiers modèles réussis de lave-vaisselle mécanique. Son invention a ensuite servi de base au développement des lave-vaisselle modernes.

• Hedy Lamarr, avec le compositeur George Antheil, a mis au point une méthode de transmission par saut de fréquence radio. Cette technologie a ensuite influencé le développement des systèmes de communication sans fil. Il n'est pas exact de la qualifier directement d'inventrice du Wi-Fi, mais son travail a constitué l'une des idées clés pour les technologies sans fil modernes.

• Marion Donovan a créé une housse imperméable pour couches de bébé. Son invention a ensuite stimulé l'amélioration des couches jetables modernes.

• Mary Anderson a obtenu un brevet pour un dispositif mécanique nettoyant de l'extérieur le pare-brise d'une automobile. Les essuie-glaces actuels se sont développés précisément sur la base de cette idée.

• Margaret Wilcox a conçu l'un des premiers systèmes de chauffage pour l'habitacle d'automobile. La solution qu'elle a créée a ensuite contribué à l'amélioration des équipements de chauffage automobile.

• Elizabeth Magie a créé un jeu de société appelé « The Landlord's Game ». Ses idées sont ensuite devenues la base du jeu « Monopoly », célèbre dans le monde entier.

À l'époque où ces femmes exerçaient, les opportunités pour les femmes dans les domaines scientifiques et l'ingénierie étaient limitées. Néanmoins, elles ont testé leurs idées, obtenu des brevets et ont continué à travailler à contre-courant des conceptions acceptées par la société.