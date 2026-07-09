Des centaines de serpents se sont répandus dans les villages après des inondations en Chine

Dans la région autonome du Guangxi, dans le sud de la Chine, les inondations provoquées par de fortes pluies et le typhon Maysak ont causé un problème inattendu. À la suite de la catastrophe naturelle, près de 900 serpents se sont échappés de fermes d'élevage et se sont dispersés dans plusieurs villages voisins.

Les autorités locales ont indiqué que, bien que la plupart des serpents ne soient pas venimeux, la possibilité que des espèces sauvages et venimeuses se trouvent parmi eux n'est pas exclue. Par conséquent, la population a été appelée à la prudence.

Actuellement, des services spécialisés travaillent dans la zone pour capturer les serpents et les déplacer vers des lieux sûrs. Les experts conseillent aux villageois d'être prudents lorsqu'ils se déplacent dans les hautes herbes, les buissons et les zones inondées.

Cet événement a fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs soulignant que les catastrophes naturelles peuvent entraîner des conséquences inattendues et dangereuses.