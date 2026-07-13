Joe Cole : « L'Angleterre éliminera Lionel Messi et l'Argentine du tournoi »

Alors que les demi-finales de la Coupe du Monde approchent, les débats s'intensifient dans le monde du football. L'ancien international anglais Joe Cole a exprimé des opinions inattendues et très audacieuses sur ce prochain affrontement. Il affirme avec conviction que les « Three Lions » passeront sans problème l'obstacle argentin mené par Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'ancien joueur, s'exprimant dans le podcast « The Rest is Football », a déclaré que l'équipe d'Angleterre « endormirait » le détenteur de huit Ballons d'Or. Selon Cole, la vitesse et la supériorité physique des hommes de Thomas Tuchel seront le coup fatal pour l'Albiceleste. « Je le sens au plus profond de moi, l'Angleterre ira en finale à 100 % », a ajouté l'ancien ailier de Chelsea et de West Ham.

Vitesse et supériorité tactique

Son collègue Micah Richards a réagi avec une certaine prudence à cette déclaration optimiste de Joe Cole. Cependant, Cole est resté ferme sur sa position, soulignant que l'effectif actuel de l'Angleterre possède suffisamment de potentiel pour percer la ligne défensive argentine. Selon Goal.com, les Anglais s'étaient qualifiés pour les demi-finales après avoir battu la Norvège en quarts de finale grâce à un doublé de Jude Bellingham.

L'Argentine, quant à elle, a eu un parcours beaucoup plus complexe jusqu'en demi-finale. Ils ont été contraints de passer par les prolongations lors de leur match contre la Suisse. Bien que la victoire ait été acquise grâce aux buts de Julian Alvarez et Lautaro Martinez, Lionel Messi a quitté le terrain sans marquer pour la première fois du tournoi. Malgré cela, Messi est en tête du classement des buteurs avec 8 buts, à égalité avec Kylian Mbappé.

Opinions d'experts et perspectives

Tout le monde n'est pas d'accord avec l'avis de Joe Cole. L'ancien footballeur écossais Ally McCoist a adopté une approche plus réaliste, plaçant l'Angleterre à la troisième place parmi les équipes restantes en termes de force. Selon lui, la France est actuellement le grand favori, mais l'Angleterre semble tout de même plus forte que l'Argentine.

« L'Angleterre est actuellement supérieure à l'Argentine, surtout en défense. La défense des Argentins n'est pas très solide, mais il ne faut pas oublier qu'en attaque, Messi peut créer un miracle à tout moment. C'est précisément cet aspect dont il faut se méfier », déclare McCoist. La rencontre à venir sera non seulement un choc entre deux grandes équipes, mais aussi entre deux écoles et philosophies de football différentes.

L'équipe d'Angleterre vise à remporter la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1966. Pour l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, cette demi-finale devrait être le test le plus sérieux. Pour Lionel Messi, cela pourrait être l'une des dernières occasions de conquérir le sommet ultime de sa carrière.