Mohamed Salah en route pour la Turquie ? L'option Beşiktaş se précise

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Mohamed Salah en route pour la Turquie ? L'option Beşiktaş se précise

Mohamed SalahUne nouvelle intrigue entoure l'avenir de Mohamed Salah après son départ de Liverpool. Selon les rapports, la star égyptienne pourrait poursuivre sa carrière en Süper Lig turque, son nom étant associé au club stambouliote de Beşiktaş.

Une nouvelle destination pour Salah

Selon les informations du journaliste Kaya Temel, Mohamed Salah, âgé de 34 ans, pourrait rejoindre les rangs de Beşiktaş.

Actuellement, l'agent du joueur serait en Turquie pour mener des négociations concernant un éventuel transfert.

Pour l'instant, ce transfert n'a pas été officiellement confirmé. Cependant, le fait que Salah approche du statut d'agent libre et que son long chapitre à Liverpool soit terminé renforce l'intérêt autour de lui.

Quel genre de transfert serait-ce pour Beşiktaş ?

Si Beşiktaş parvient à recruter Salah, cela pourrait devenir l'un des accords les plus retentissants du football turc.

Salah n'est pas une star qui ne sert qu'à faire vendre des maillots. Il reste un joueur capable d'apporter vitesse, expérience, talent individuel et une mentalité de gagnant en attaque.

Un tel transfert pourrait donner un coup de pouce majeur à Beşiktaş, non seulement sur le terrain, mais aussi en termes de marketing, d'engagement des fans et d'image internationale.

L'ère Liverpool est terminée

Pour rappel, Salah a quitté Liverpool après la fin de la saison 2025/2026.

La saison dernière, il a disputé 41 matchs avec les Reds, marquant 12 buts et délivrant 10 passes décisives.

Ces chiffres peuvent sembler inférieurs par rapport à ses saisons précédentes, mais pour un joueur de 34 ans, atteindre les deux chiffres en buts et passes décisives reste un niveau sérieux. En clair, on peut dire que le rythme a baissé, mais il est trop tôt pour dire que sa carrière est terminée.

Pourquoi la Turquie ?

La Süper Lig turque a été très active ces dernières années pour attirer de grands noms. Les clubs d'Istanbul cherchent à obtenir des résultats et une visibilité mondiale grâce à des stars expérimentées.

L'arrivée d'un joueur comme Salah apporterait un tout autre niveau d'intérêt à la ligue.

La question principale ici sera celle des conditions financières, de l'ambition sportive du joueur et du projet qu'il choisira pour la suite de sa carrière.

La décision de Salah suscite l'intérêt de tous

Mohamed Salah est devenu une légende du club durant son passage à Liverpool. Aujourd'hui, la grande question est de savoir où il écrira le prochain chapitre de sa carrière.

L'option Beşiktaş n'est pas encore un transfert officiel, mais cette nouvelle a déjà suscité de vifs débats sur le marché des transferts.

La question principale est désormais la suivante : Salah acceptera-t-il un nouveau défi majeur dans le football européen ou choisira-t-il une autre voie pour la prochaine étape de sa carrière ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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