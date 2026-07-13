Un nouveau pas dans la conquête spatiale : SpaceX prépare le vol du Starship V3

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, est sur le point de procéder aux prochains tests du Starship V3, le système de fusée le plus puissant de l'histoire de l'exploration spatiale. Les dernières données et images publiées par l'entreprise montrent que le premier étage du Super Heavy V3 a été testé avec succès. Ce processus constitue l'une des étapes techniques les plus importantes avant le treizième vol du système Starship. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon la publication ixbt.com, les spécialistes de SpaceX ont effectué un test de mise à feu statique (static fire test) du propulseur Super Heavy. Au cours de ce processus, les 33 moteurs Raptor de la fusée ont été activés simultanément. Le test a duré 15 secondes, permettant aux ingénieurs de vérifier le fonctionnement synchrone et la stabilité des moteurs sous pleine charge.

Sur les photos et vidéos haute résolution publiées, on peut voir d'immenses flammes et des nuages de fumée dense s'échapper sous le propulseur. Le test de mise à feu statique permet de vérifier la fiabilité des systèmes de la fusée sans la faire décoller de la rampe de lancement. De tels tests sont cruciaux pour prévenir les pannes imprévues pendant le vol.

Date du vol et objectif de la mission

SpaceX a annoncé que le treizième vol d'essai du système Starship pourrait avoir lieu dès le 16 juillet de cette année. Si les conditions météorologiques et les indicateurs techniques le permettent, nous assisterons à une nouvelle étape importante dans la conquête de Mars et de la Lune par l'humanité. La version Starship V3 présente des caractéristiques techniques améliorées par rapport aux précédentes.

Le Starship est un système de transport super-lourd entièrement réutilisable, composé de deux parties principales : le propulseur Super Heavy de 70 mètres et le vaisseau spatial Starship. L'objectif principal du système est de transporter des charges et des personnes vers l'orbite terrestre, la Lune et, à l'avenir, vers Mars. La réutilisabilité totale permet de réduire considérablement le coût des vols spatiaux.

Ces tests suscitent également un grand intérêt chez les passionnés de technologies spatiales. De telles avancées technologiques mondiales jouent un rôle direct dans l'amélioration des communications par satellite et de la couverture internet mondiale (via le projet Starlink). Le succès du projet Starship sera un facteur clé pour assurer le service aux stations spatiales internationales et ouvrir de nouveaux horizons scientifiques à l'avenir.