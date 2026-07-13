Wimbledon 2026 : Jannik Sinner conserve son titre

L'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde, Wimbledon 2026, a pris fin à Londres. La finale masculine a offert un véritable drame tennistique. Le numéro un mondial, l'Italien Jannik Sinner, et l'Allemand Alexander Zverev ont tenu des millions de fans en haleine. Zamin.uz présente les détails de cette finale historique.

Blessure au genou et breaks décisifs

Le match, disputé le 12 juillet, s'est joué en quatre sets et a débuté sur un rythme intense. Lors des deux premières manches, les deux joueurs ont été très solides :

1er set : Zverev a pris l'avantage lors du tie-break décisif.

2e set : Dans une situation similaire, Sinner a cette fois réussi à s'imposer pour rétablir l'équilibre.

3e set (Le tournant) : Au milieu du set, Alexander Zverev a glissé sur le gazon et s'est blessé au genou. Il a ensuite perdu un point crucial, offrant un break à son adversaire. En conséquence, le set s'est conclu sur le score de 3:6 en faveur de Sinner.

4e set : Dans la quatrième manche, l'Italien a réalisé le break décisif, s'imposant 6:4 pour sceller sa victoire finale.

Jannik Sinner, roi de Wimbledon pour la deuxième année consécutive !

Le phénomène italien a décroché le cinquième titre du Grand Chelem de sa carrière, prouvant qu'il est imbattable à Londres pour la deuxième année d'affilée. Sinner fait preuve d'un sang-froid remarquable en finale de tournois majeurs ; il n'a perdu que deux fois lors des ultimes rencontres de sa carrière.

Après cette rencontre, le bilan des confrontations entre Sinner et Zverev en Grand Chelem est désormais de 4:2 en faveur de l'Italien. Rappelons que Sinner avait également battu Zverev en finale de l'Open d'Australie 2025.

Alexander Zverev : La « malédiction » des finales et un record historique

Pour Alexander Zverev, 29 ans, il s'agit de sa quatrième défaite en finale de Grand Chelem. Il a atteint la finale à 5 reprises, s'inclinant 4 fois.

Historique des finales de Grand Chelem de Zverev :

Tournoi Adversaire Résultat US Open 2020 Dominic Thiem Défaite Roland-Garros 2024 Carlos Alcaraz Défaite Roland-Garros 2026 (Juin) Finale de Paris Victoire (Champion) Wimbledon 2026 Jannik Sinner Défaite

Malgré cela, Zverev a écrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du tennis allemand. Il est le seul joueur de l'histoire de l'Allemagne à avoir atteint la finale des quatre tournois du Grand Chelem Rappelons qu'en juin dernier, il a remporté Roland-Garros, devenant le premier joueur allemand à décrocher ce titre en 30 ans (le dernier était Boris Becker en 1996).

Zverev conserve actuellement sa 3e place au classement mondial, mais il remonte à la 2e place dans le classement provisoire mis à jour après Wimbledon.

Derby tchèque : Une nouvelle championne chez les femmes !

La finale féminine de Wimbledon 2026 s'est également terminée par un résultat inattendu. Dans un duel intense entre compatriotes, la Tchèque Linda Noskova a battu Karolina Muchova pour remporter le premier titre de Wimbledon de sa carrière.