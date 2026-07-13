Au bord d'une nouvelle guerre dans le détroit d'Ormuz : les États-Unis frappent l'Iran

La situation militaro-politique au Moyen-Orient a atteint son paroxysme. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a officiellement annoncé de nouvelles frappes aériennes contre des cibles en territoire iranien près du détroit d'Ormuz. Washington affirme que cette opération vise à limiter la capacité de l'Iran à menacer les navires civils et commerciaux.

La situation dans la région s'est aggravée à la suite de ce conflit militaire majeur. Zamin.uz présente les détails les plus brûlants des événements.

Violentes explosions et victimes dans les villes iraniennes

Selon le CENTCOM, les dernières frappes aériennes ont été effectuées sur ordre direct du président américain Donald Trump. Les frappes visent à assurer la sécurité des navires naviguant librement dans le détroit d'Ormuz.

Selon la télévision d'État iranienne (IRIB), de terribles explosions ont eu lieu dans les zones suivantes :

Bandar Abbas la partie ouest de la ville portuaire ;

Sirik les environs de la ville ;

l'île de Qechm et adjacente au détroit Jask la ville.

Selon une déclaration du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), une personne a été tuée et deux autres grièvement blessées sur l'île de Qechm à la suite de l'attaque américaine.

Menace de fermeture du détroit : le commerce mondial du pétrole en danger

À la suite du conflit, le CGRI a publié une déclaration susceptible de porter un coup à l'économie mondiale. Selon celle-ci, le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % du commerce mondial de pétrole, « restera fermé jusqu'à la fin de l'ingérence américaine dans la région » a été annoncé.

Cependant, la partie américaine a immédiatement rejeté cette affirmation. Le CENTCOM et le président Donald Trump ont souligné que le détroit n'est pas sous contrôle iranien et que la navigation maritime internationale se poursuit normalement.

Frappes de représailles de l'Iran contre des installations américaines dans les pays voisins

Le 12 juillet, l'armée américaine a attaqué environ 140 cibles militaires en Iran (y compris des dépôts de missiles et de drones). C'était la réponse des États-Unis à GFS Galaxy l'attaque iranienne contre le porte-conteneurs.

En réponse, Téhéran n'est pas resté inactif. L'Iran a annoncé avoir lancé des frappes de missiles sur des cibles utilisées par l'armée américaine en direction du Qatar, d'Oman et de la Jordanie. Les principales cibles touchées sont :

La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar Les installations du port de Duqm à Oman

Téhéran affirme également qu'un autre navire a été mis hors service dans le détroit d'Ormuz.

Trêve rompue : Trump annule l'accord

En réalité, un accord sur la paix et la navigation sécurisée avait été signé entre les États-Unis et l'Iran le 17 juin de cette année. Mais à partir du 25 juin, la situation s'est à nouveau tendue. Les parties s'accusent mutuellement de violer la trêve.

Lors du récent sommet de l'OTAN, le président américain Donald Trump a annoncé que le mémorandum d'entente conclu avec l'Iran avait perdu sa validité et que les sanctions pétrolières contre l'Iran étaient rétablies. Les négociations à huis clos du 11 juillet n'ont abouti à aucun résultat.

Chronologie succincte du conflit :