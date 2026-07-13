Incendie tragique dans un pub populaire de Bangkok : au moins 27 morts

Une terrible tragédie s'est produite dans une boîte de nuit située dans la capitale thaïlandaise, Bangkok, un lieu de divertissement populaire auprès des habitants. En raison des flammes intenses et de l'épaisse fumée, des dizaines de personnes ont été tuées ou gravement blessées. Zamin.uz présente les dernières informations et les détails effroyables en provenance du lieu de l'incident.

Statistiques des victimes et des blessés

La tragédie a eu lieu dans la nuit du 13 juillet, près du célèbre marché de Chatuchak à Bangkok, dans un pub nommé Rong Beer Na Lat Phrao . Selon les informations officielles, le nombre de victimes et de blessés est le suivant :

Situation Indicateurs Nombre de décès Au moins 27 personnes Hospitalisés 63 personnes Patients dans un état grave 22 personnes

Bruit d'explosion et fumée épaisse : comment l'incendie a-t-il commencé ?

Le nombre exact de personnes présentes dans le bâtiment au moment de l'incendie est inconnu, mais l'établissement pouvait accueillir plus de 300 clients. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des gens tentant de s'échapper dans une panique totale, tandis que des flammes terrifiantes jaillissent des portes.

L'un des musiciens qui se produisait dans le pub décrit les premières secondes de l'accident comme suit :

"J'ai vu de la fumée sortir du disjoncteur électrique près de la scène. Peu après, les lumières se sont éteintes dans tout le bâtiment, puis un bruit semblable à une forte explosion a été entendu et l'intérieur a été recouvert d'une épaisse fumée en quelques secondes."

Les issues de secours étaient-elles bloquées ?

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré que le feu s'était propagé très rapidement et avait atteint le plafond en peu de temps. Selon les conclusions préliminaires des experts, la plupart des victimes ne sont pas mortes brûlées, mais à cause d'une intoxication par la fumée .

Le point principal qui suscite les doutes des enquêteurs est que certains corps ont été retrouvés précisément devant la porte de sortie de secours. Malgré la présence de quatre issues de secours dans le bâtiment, les gens n'ont pas survécu. Cela suggère que la voie d'évacuation pourrait avoir été bloquée par un obstacle.

L'enquête a commencé

Actuellement, la police locale et les services de secours poursuivent leurs investigations sur les lieux. Les experts examinent si la tragédie a été causée par un défaut du système électrique ou par le non-respect des règles de sécurité incendie par la direction de l'établissement.