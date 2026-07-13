L'Inde décrète une journée de deuil national

Le gouvernement indien a décrété une journée de deuil national le 13 juillet suite au décès du père de l'émir du Qatar et ancien dirigeant du pays, le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

C'est ce qu'a rapporté l'agence TASS.

Selon la décision officielle, le drapeau indien sera mis en berne sur tous les bâtiments publics du pays pendant cette journée. Tous les événements officiels de divertissement prévus ce jour-là ont également été annulés.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé ses condoléances, qualifiant le défunt d'ami proche de l'Inde et de dirigeant visionnaire. Il a souligné les contributions du cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani au développement de la région et au renforcement des relations entre les deux pays.

Auparavant, le cabinet de l'émir du Qatar avait annoncé le décès du cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani à l'âge de 74 ans. Il a dirigé le Qatar de 1995 à 2013, avant de céder volontairement le trône en juin 2013 à son fils, l'actuel émir, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Il portait depuis le titre officiel de « Père Émir ».