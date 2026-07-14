Lamine Yamal sur le match contre la France : « C'est mon match le plus important »

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Lamine Yamal sur le match contre la France : « C'est mon match le plus important »

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne Lamine Yamal avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026s'est exprimé avec une grande confiance. Le joueur du FC Barcelone, qui a fêté ses 19 ans le 13 juillet, a qualifié le choc contre la France de match le plus important de sa carrière.

« Nous n'avons peur de personne »

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Yamal a souligné que l'Espagne n'aborde pas cette demi-finale avec crainte, mais avec le statut de champion d'Europe en titre.

« Sans aucun doute, c'est le match le plus important de ma carrière. Nous ne ressentons aucune peur. L'Espagne est championne d'Europe en titre. Par conséquent, nous n'avons peur de personne », a déclaré Yamal.

Ces mots reflètent l'état d'esprit général au sein du camp espagnol : la France est forte, mais l'Espagne ne se sous-estime pas.

À 19 ans, en demi-finale de Coupe du Monde

Pour Lamine Yamal, cette rencontre est un test majeur, non seulement pour l'équipe nationale d'Espagne, mais aussi pour sa carrière personnelle.

Il n'a que 19 ans, mais il est déjà devenu l'un des joueurs clés du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne. La demi-finale contre la France pourrait être la plus grande scène de sa jeune carrière.

Ici, le talent seul ne suffit pas. Dans de tels matchs, la stabilité mentale, la vitesse de prise de décision et le sang-froid sous pression sont également décisifs.

L'intrigue principale contre la France

Le duel entre la France et l'Espagne déterminera le premier finaliste de la Coupe du Monde 2026.

D'un côté Kylian Mbappé, la France avec ses attaquants rapides comme Ousmane Dembélé et Michael Olise. De l'autre côté, l'Espagne, qui mise sur la possession de balle, le jeu collectif et des joueurs capables de créer l'inattendu comme Yamal.

Équipe

Force principale

Espagne

possession de balle, jeunesse, mécanisme collectif

France

vitesse, talent individuel, contre-attaque

Duel clé

La créativité de Yamal face à la défense française

En demi-finale, les petits détails font la différence. Une accélération, une passe précise ou une phase arrêtée peuvent décider du billet pour la finale.

On attend un grand match de Yamal

Yamal est l'un des joueurs les plus discutés de l'Espagne durant cette Coupe du Monde 2026. Chacun de ses mouvements, chaque dribble et chaque décision sont sous le feu des projecteurs.

Mais le jeune ailier ne dramatise pas la pression. Pour lui, l'objectif principal est d'aider l'équipe et de mener l'Espagne en finale.

C'est un bon signal. Car parfois, on attend d'un joueur de 19 ans qu'il soit la « star du futur », alors qu'il répond sur le terrain en disant : « Je suis prêt dès maintenant ».

Quand le match commence-t-il ?

La demi-finale France-Espagne aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet.

La rencontre débutera à 00h00 (heure de Tachkent). L'équipe gagnante se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde 2026.

Si ce choc est l'occasion pour l'Espagne de confirmer son statut de champion d'Europe sur la scène mondiale, c'est pour la France une étape importante vers une nouvelle finale.

Une demi-finale sans peur

La déclaration de Lamine Yamal « nous n'avons peur de personne » a révélé l'état d'esprit de l'Espagne avant la demi-finale.

La France est forte. L'Espagne est forte aussi. Maintenant, tout se décidera sur le terrain.

La question principale est : Yamal pourra-t-il créer le moment qui enverra l'Espagne en finale lors du match le plus important de sa carrière ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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