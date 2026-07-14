Facilitation pour les voyageurs en Biélorussie : nouveau régime de 10 jours

Un protocole important visant à faciliter les voyages mutuels des citoyens entre l'Ouzbékistan et la Biélorussie a été signé. Selon ce texte, les citoyens des deux pays pourront séjourner jusqu'à 10 jours sans enregistrement, au lieu des 3 jours habituels.

Le délai de 3 jours est prolongé à 10 jours

Le chef de département du ministère des Affaires étrangères, Amir Sultanov, a annoncé cette nouvelle lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision « Ouzbékistan 24 ».

Selon lui, le protocole sur les voyages mutuels des citoyens a été signé dans le cadre de la visite de la délégation dirigée par le président Chavkat Mirziyoyev en Biélorussie.

« L'une des nouvelles importantes pour les citoyens est la signature du protocole sur les voyages mutuels. Selon celui-ci, la durée de séjour sans enregistrement a été prolongée de 3 à 10 jours », a déclaré Amir Sultanov.

Cette mesure rendra les voyages beaucoup plus pratiques pour les citoyens des deux pays.

Pour qui est-ce pratique ?

Le nouveau régime est particulièrement important pour les citoyens ouzbeks effectuant de courts séjours en Biélorussie.

Par exemple :

Pour qui ? Quels sont les avantages ? Hommes d'affaires réduction des formalités administratives lors de courtes réunions et négociations Étudiants et candidats gain de temps pour le dépôt de dossiers ou les questions liées aux études Touristes moins de soucis d'enregistrement pour les courts voyages Personnes rendant visite à des proches les visites familiales sont facilitées Voyageurs d'affaires les séjours jusqu'à 10 jours sont simplifiés

Auparavant, le délai de 3 jours était trop court pour certains voyages. Désormais, l'option de 10 jours offre plus de liberté.

Les Ouzbekspeuvent se rendre en Biélorussie sans visa

Pour information, les citoyens ouzbeks ont la possibilité d'entrer en Biélorussie sans visa.

Le nouveau protocole vise précisément à prolonger la durée de séjour sans enregistrement. Il ne s'agit pas du visa, mais de la procédure d'enregistrement temporaire sur le territoire du pays.

Cette distinction est importante : l'entrée sans visa existe déjà, et maintenant l'obligation d'enregistrement pour les courts séjours est également allégée.

Pourquoi cette nouvelle est-elle importante ?

De telles facilités dans les procédures de voyage renforcent les liens entre les peuples. Les relations commerciales, éducatives, touristiques et familiales entre les deux pays pourraient s'intensifier.

Parfois, les grandes coopérations s'accélèrent après la suppression de petits obstacles bureaucratiques. C'est le cas ici : passer de 3 à 10 jours semble être un petit changement sur le papier, mais en pratique, c'est un grand soulagement pour beaucoup.

Un accord important dans le cadre de la visite

Ce protocole est l'un des documents signés dans le cadre de la visite du président Chavkat Mirziyoyev en Biélorussie. Cela montre que les relations entre les deux pays se développent non seulement au niveau politique ou économique, mais aussi dans le sens de la création de commodités pratiques pour les citoyens.

Cela montre que les relations entre les deux pays se développent non seulement au niveau politique ou économique, mais aussi dans le sens de la création de commodités pratiques pour les citoyens.

Que faut-il savoir avant le voyage ?

Une fois le nouveau régime entré en vigueur, les citoyens pourront séjourner jusqu'à 10 jours sans enregistrement. Cependant, il est conseillé de vérifier les règles en vigueur auprès des consulats ou des sources officielles avant de partir.

Car après la signature des accords internationaux, les procédures de mise en œuvre et les détails techniques peuvent faire l'objet d'annonces séparées.

Les voyages deviennent plus faciles

La prolongation à 10 jours de la durée de séjour sans enregistrement entre l'Ouzbékistan et la Biélorussie sera un soulagement notable pour les citoyens.

Désormais, les courts séjours, les réunions de travail, les études et les visites familiales devraient être beaucoup plus fluides.

Selon vous, avec quels autres pays les citoyens ouzbeks devraient-ils bénéficier d'un tel régime de voyage simplifié ?