Coupe du Monde 2026 : Roy Keane prédit une finale sensationnelle – Qui sont les favoris ?

La Coupe du Monde 2026 atteint son paroxysme avec les demi-finales. L'ancien milieu de terrain légendaire de Manchester United et expert reconnu, Roy Keane, a désigné les grands favoris du tournoi. Selon lui, une affiche historique pourrait bien se répéter en finale.

Zamin.uz présente les déclarations fracassantes de Roy Keane sur ITV.

« L'attaque française est redoutable »

Pour Roy Keane, l'équipe de France possède l'un des effectifs les plus complets. Cependant, il a rappelé, en citant l'exemple du Brésil, qu'il ne faut pas se fier uniquement aux noms.

« L'attaque française semble supérieure à celle des autres équipes. Mais nous avons vu une situation similaire avec le Brésil. Nous avons également vu comment les leaders de l'Angleterre ont su faire la différence contre le Panama. Bien sûr, statistiquement, la France est plus forte. Mais regardez, on pourrait dire la même chose de l'Argentine », a déclaré l'expert.

L'histoire va-t-elle se répéter ? Keane ne croit qu'en deux équipes

L'ancien joueur souligne qu'une nouvelle finale entre l'Argentine et la France ne serait pas une surprise pour les fans. Au contraire, leur absence à ce stade serait une véritable sensation.

« Je pense que l'Argentine et la France ont toutes deux un effectif très solide et de grandes chances. Si elles se retrouvent en finale, cela ne surprendra personne. Au contraire, si elles n'y parviennent pas, je serais personnellement très surpris », a ajouté Keane.

Coupe du Monde 2026 : Demi-finales et rapport de force

Il ne reste plus que 4 équipes en lice. La France et l'Argentine, que Roy Keane voit en finale, font face à des défis majeurs.

Les affiches des demi-finales sont les suivantes :

Demi-finales Pronostic de Roy Keane Chances des adversaires France — Espagne La France se qualifie pour la finale L'Espagne est l'une des équipes proposant le football le plus séduisant et intense du tournoi. Argentine — Angleterre L'Argentine se qualifie pour la finale L'Angleterre est forte grâce à ses stars capables de décider du sort d'un match.

Rappelons que Roy Keane avait précédemment cité 3 favoris pour ce Mondial, incluant l'Angleterre. Cependant, à l'approche du dénouement, il privilégie les champions du monde en titre et leurs rivaux historiques.