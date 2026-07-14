Coupe du Monde 2026 : Roy Keane prédit une finale sensationnelle – Qui sont les favoris ?

·21·Sport
Coupe du Monde 2026 : Roy Keane prédit une finale sensationnelle – Qui sont les favoris ?

La Coupe du Monde 2026 atteint son paroxysme avec les demi-finales. L'ancien milieu de terrain légendaire de Manchester United et expert reconnu, Roy Keane, a désigné les grands favoris du tournoi. Selon lui, une affiche historique pourrait bien se répéter en finale.

Zamin.uz présente les déclarations fracassantes de Roy Keane sur ITV.

« L'attaque française est redoutable »

Pour Roy Keane, l'équipe de France possède l'un des effectifs les plus complets. Cependant, il a rappelé, en citant l'exemple du Brésil, qu'il ne faut pas se fier uniquement aux noms.

« L'attaque française semble supérieure à celle des autres équipes. Mais nous avons vu une situation similaire avec le Brésil. Nous avons également vu comment les leaders de l'Angleterre ont su faire la différence contre le Panama. Bien sûr, statistiquement, la France est plus forte. Mais regardez, on pourrait dire la même chose de l'Argentine », a déclaré l'expert.

L'histoire va-t-elle se répéter ? Keane ne croit qu'en deux équipes

L'ancien joueur souligne qu'une nouvelle finale entre l'Argentine et la France ne serait pas une surprise pour les fans. Au contraire, leur absence à ce stade serait une véritable sensation.

« Je pense que l'Argentine et la France ont toutes deux un effectif très solide et de grandes chances. Si elles se retrouvent en finale, cela ne surprendra personne. Au contraire, si elles n'y parviennent pas, je serais personnellement très surpris », a ajouté Keane.

Coupe du Monde 2026 : Demi-finales et rapport de force

Il ne reste plus que 4 équipes en lice. La France et l'Argentine, que Roy Keane voit en finale, font face à des défis majeurs.

Les affiches des demi-finales sont les suivantes :

Demi-finales

Pronostic de Roy Keane

Chances des adversaires

France — Espagne

La France se qualifie pour la finale

L'Espagne est l'une des équipes proposant le football le plus séduisant et intense du tournoi.

Argentine — Angleterre

L'Argentine se qualifie pour la finale

L'Angleterre est forte grâce à ses stars capables de décider du sort d'un match.

Rappelons que Roy Keane avait précédemment cité 3 favoris pour ce Mondial, incluant l'Angleterre. Cependant, à l'approche du dénouement, il privilégie les champions du monde en titre et leurs rivaux historiques.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La France et l'Espagne s'affrontent aujourd'hui pour une place en finaleLa France et l'Espagne s'affrontent aujourd'hui pour une place en finaleAujourd'hui, 09:35Lamine Yamal sur le match contre la France : « C'est mon match le plus important »Lamine Yamal sur le match contre la France : « C'est mon match le plus important »Aujourd'hui, 09:18Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Angleterre - Argentine est connuCoupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Angleterre - Argentine est connuAujourd'hui, 09:12Le sélectionneur de l'Espagne admet : la France est devenue plus forteLe sélectionneur de l'Espagne admet : la France est devenue plus forteAujourd'hui, 08:54Une opportunité en or pour Bogdan Guskov : le combat principal contre Magomed AnkalaevUne opportunité en or pour Bogdan Guskov : le combat principal contre Magomed AnkalaevAujourd'hui, 08:42Demi-finales de la Coupe du Monde : Lionel Messi et l'Argentine face à l'AngleterreDemi-finales de la Coupe du Monde : Lionel Messi et l'Argentine face à l'AngleterreAujourd'hui, 04:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football