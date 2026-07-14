Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Angleterre - Argentine est connu

L'arbitre de l'un des chocs les plus attendus de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, entre l'Angleterre et l'Argentine, a été désigné. La FIFA a choisi l'arbitre américain Ismail Elfath pour diriger cette rencontre.

Grand match, grande pression

La demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine est au centre de toutes les attentions, non seulement pour une place en finale, mais aussi en raison de la rivalité historique, du facteur Messi et des débats entourant le tournoi.

C'est pourquoi la pression sur l'équipe arbitrale sera immense. Chaque faute, chaque hors-jeu et chaque décision de la VAR pourraient faire l'objet de vives discussions.

Arbitre central : Ismail Elfath

La FIFA a confié la direction du match Angleterre - Argentine au représentant américain Ismail Elfath.

Sur le terrain, il sera assisté sur les ailes par ses compatriotes Corey Parker et Kyle Atkins.

Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par l'Italien Maurizio Mariani. Un autre représentant italien, Daniele Bindoni, officiera en tant qu'arbitre assistant de réserve.

Rôle Arbitre Arbitre central Ismail Elfath 1er arbitre assistant Corey Parker 2e arbitre assistant Kyle Atkins Quatrième arbitre Maurizio Mariani Arbitre assistant de réserve Daniele Bindoni

Un grand test pour Elfath

Pour Ismail Elfath, cette nomination pourrait devenir l'un des matchs les plus importants de sa carrière.

Arbitrer un match entre des équipes comme l'Angleterre et l'Argentine en demi-finale de Coupe du Monde n'est pas une tâche facile. Il ne suffit pas de connaître les règles : il faut savoir sentir le jeu, gérer les émotions des joueurs et ne pas céder à la pression.

Dans de tels matchs, le meilleur travail d'un arbitre est de se faire oublier pour laisser place au football. Mais ce n'est pas facile, surtout avec des joueurs comme Messi, Kane ou Bellingham sur le terrain.

Quand le match commence-t-il ?

La demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine aura lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet.

La rencontre débutera à 00h00 (heure de Tachkent).

L'équipe victorieuse se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde 2026 et affrontera la France ou l'Espagne lors du match décisif.

Pourquoi y a-t-il une telle pression autour de ce match ?

L'Argentine a fait l'objet de discussions parmi les fans tout au long de la Coupe du Monde 2026 en raison de plusieurs épisodes controversés. Certains ont critiqué les décisions arbitrales, et divers avis ont été exprimés sur les réseaux sociaux concernant la transparence du tournoi.

L'Angleterre, quant à elle, est considérée comme ayant de grandes chances d'atteindre la finale, avec des joueurs comme Jude Bellingham, Harry Kane et d'autres leaders dans son effectif.

Dans ce contexte, la mission principale de l'équipe arbitrale est de diriger le match de manière précise et cohérente, sans ajouter de tension inutile.

Le prix de l'erreur en demi-finale est très élevé

En demi-finale de Coupe du Monde, le prix d'une erreur d'arbitrage est bien plus élevé que lors d'un match ordinaire. Une mauvaise décision peut sceller le sort de la finale.

C'est pourquoi une grande responsabilité pèse sur Elfath et son équipe. Les décisions liées à la VAR, les épisodes de penalties et les seconds cartons jaunes pourraient être les points les plus sensibles du match.

Ici, il n'y a pas de mode "on reverra ça plus tard" pour les arbitres. Chaque décision est prise en temps réel et sous une pression maximale.

À un pas de la finale

La demi-finale Angleterre - Argentine est attendue comme l'un des plus grands matchs de la Coupe du Monde 2026. L'annonce de l'équipe arbitrale a encore renforcé l'intrigue autour de la rencontre.

La question principale est désormais : les stars décideront-elles du sort du match, ou les décisions arbitrales seront-elles le sujet le plus discuté après la demi-finale ?

La réponse sera connue sur le terrain dans la nuit du 15 au 16 juillet.