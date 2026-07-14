StepX Neo : Présentation du premier smartphone au monde doté d'un agent IA hors ligne

Une nouvelle ère commence dans le monde de la technologie : la société chinoise StepFun a dévoilé le smartphone StepX Neo, le premier au monde équipé d'un agent d'intelligence artificielle intégré au niveau du système. La principale particularité de cet appareil est qu'il ne nécessite pas de connexion Internet pour effectuer de nombreuses tâches complexes et exécute les commandes de l'utilisateur de manière autonome sans avoir à ouvrir des applications individuelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Fondée en 2023 par d'anciens employés de Microsoft, la société StepFun a abandonné le système Android traditionnel pour développer un tout nouveau système d'exploitation appelé Step AOS. Selon les informations d'ixbt.com, au cœur de ce système se trouve un assistant numérique appelé Step Amoo. Contrairement aux chatbots classiques, il peut combiner plusieurs applications et outils système via une seule requête en langage naturel de l'utilisateur pour fournir le résultat final.

Intelligence au niveau du système et capacités hors ligne

L'architecture interne du smartphone StepX Neo intègre des éléments d'Android, de Linux et de RTOS, fonctionnant sur la base d'un « mécanisme de capacités atomiques ». Ce mécanisme unifie la communication, les applications, les fichiers et les outils système sous une norme unique. En conséquence, un modèle linguistique spécial appelé Step Edge utilise directement la puissance de calcul de l'appareil et fonctionne sans dépendre de serveurs cloud.

L'utilité de l'appareil dans la vie quotidienne est très élevée. Par exemple, il apprend les habitudes de voyage de l'utilisateur. Si vous avez déjà choisi des vols autorisant les animaux de compagnie, le système prendra automatiquement en compte cette priorité lors de la prochaine recherche de billets. Il prend également en charge des processus complexes tels que la réservation dans vos restaurants préférés ou le remplissage automatique de formulaires douaniers.

Un assistant universel pour les voyages et la communication

Le StepX Neo devrait devenir un outil idéal pour les utilisateurs qui voyagent fréquemment à l'étranger. L'appareil peut traduire des conversations en direct, des messages texte et même des appels téléphoniques dans 32 langues, y compris divers dialectes régionaux. Plus important encore, il traduit instantanément les panneaux de signalisation, les menus de restaurant ou les informations dans les musées, même sans connexion Internet.

Agent IA Step Amoo fonctionnant sans connexion Internet ;

Capacité de traduction visuelle et vocale hors ligne en 32 langues ;

Couche NUI (Natural User Interface) qui apprend les habitudes de l'utilisateur ;

Fonction d'exécution autonome de tâches complexes entre les applications ;

Affichage hors ligne des horaires et itinéraires des transports en commun.

Les représentants de StepFun soulignent que cette technologie marque le passage de l'étape de « contrôle de l'appareil par l'homme » à celle de « simple expression d'un souhait et obtention du résultat ». Le système Step AOS analyse les commandes vocales et visuelles de l'utilisateur et, avec le temps, commence à prédire ses besoins avec plus de précision. Cela transforme le smartphone d'un simple outil de communication en un véritable assistant personnel.